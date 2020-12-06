【名家】郭雲深：身陷囹圄卻悟出崩拳精粹　以虎撲立下形意河北派

每個門派都有其代表性的宗師，而提到形意拳，則自然離不開郭雲深。有傳郭雲深年輕時因事入獄。在囚期間，他的四肢俱被鎖上鐵銬，於是唯有不停練習線路最為簡單的崩拳，並將墊步的距離改得只剩半步。最後卻讓他成就了「半步崩拳打天下」的美名。

延伸閱讀

形意．尚雲祥｜身材短小卻形神俱妙 郭雲深外的「半步崩打天下」

【名家】劉雲樵：李書文親傳弟子 讓八極拳震撼世界的台灣宗師

八大弟子之一

郭雲深（1820—1900），出生於直隸深縣一戶農民人家。由於家境清貧，他自小便要穿州過省，以求生活。又因為他喜好習武，他經常藉機遍尋各地名家，最終在易州西陵拜入八極拳師孫立亭門下，與同門劉曉蘭（1821—1906）結成好友。

及後，孫立亭見兩人功夫日趨精純，便推廌他們到山西李洛能（1788—1876）處，改習形意拳法。郭雲深遂來到山西太谷，並以同鄉關係拜見李洛能。形意拳與八極拳同樣是以槍立拳，李洛能看到郭雲深的八極大槍極其精熟，加上為人敦厚，便欣然接納他為弟子。從此，郭雲深和劉曉蘭一併列為李洛能門下「八大弟子」。而他亦的確不負眾望，以形意拳改寫了整個中國武術界。

半步崩拳打天下

苦練十二年，郭雲深盡得師門真傳，在山西及家鄉河北俱享負盛名。郭雲深生性任俠，又喜歡與人切磋較技，結果某次在鄉里間擊斃了一個土匪，被關進了牢獄。在囚期間，郭雲深沒有放棄練武。據聞當時他四肢俱被鎖上鐵銬，於是他惟有不停練習線路最為簡單的崩拳，並將墊步的距離改得只剩半步。

出獄後，郭雲深的武藝不退反進，往往能以崩拳之勢擊倒敵人。甚至當他去到臥虎藏龍的北京城，依然鮮有人能夠攫其鋒芒。郭雲深「半步崩拳打天下」之名從此傳遍中國，成為了近代形意拳掘起的源頭之一。

有關郭雲深獨有的崩拳技法，歷來有著很多不同的解讀方式。有人認為其中的關鍵在於步法，即郭雲深對進身或退守之間的時機拿捏得極其準確。亦有人指出是郭雲深的樁架功夫了得，故此每次出手都能不失重心，反是對手就被擊得連連倒退。無論何種說法為真，可以肯定的是，郭雲深的崩拳技法並非只有一種打法。他之所以能夠用崩拳稱雄武術界，最基本原因是他的崩拳本身就具備極多變化，故此可與不同戰術相互配合，應對大部分戰鬥。

【除了五行拳中的崩拳外，形意拳還有十二形之法，不曉得大家能否盡數？】

+ 6 + 6 + 6

一代宗師

除卻個人武藝的成就外，郭雲深對形意拳的理論發體系，亦作出了不朽貢獻。這點在孫祿堂所撰的《拳意述真》，曾有過詳細介紹：大概在郭雲深晚年之時，他將形意拳的三種練法，即明勁、暗勁、化勁，與道家修煉的「精氣神」三層道理，及傳統的易骨、易筋、洗髓三步功夫，合而為一，構成一個全新的理論體系。這不僅為後學大開方便之門，使他們清楚了解到形意拳的修煉台階，同時亦開僻了武術界的舊有認知，令內家拳法的內涵更為豐富。

據聞郭雲深曾留下一部名曰《能說形意拳經》著作，總結了他畢生的拳學經驗，可惜書稿已經不知所蹤。郭雲深叱吒武術界多年以後，最終選擇歸隱鄉間。1900年，郭雲深逝世，享年80歲。

近百年來，武術界一直流傳著各種關於他的傳奇故事，例如說他可用崩拳把人轟飛幾丈遠，又指他一個虎撲能夠跳近兩丈遠等。撇開這些真假難辨的軼聞，郭雲深確是中國武術界的不世偉人。他的門下弟子，包括李魁元、許占鰲、錢硯堂等，亦全都是獨當一面的宗師。他和劉奇蘭（1819—1889）一脈的形意拳，被後人專稱為「河北派」。