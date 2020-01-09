【凌空三腳教學】重慶輕功水上漂非武功　經長期練習常人都可做到

小編教你如何「蜻蜓點水」。（片中動作需經訓練，不建議大家獨自在家嘗試！）

早前網上熱傳一段「蜻蜓點水」的影片，引起不少網民熱烈討論。

【點擊圖片觀看「水上漂」動作】

+ 13 + 12 + 11



▍片段背景

片中男子名為張成強，今年28歲，居於重慶。據《華龍網新重慶》報導，他自7歲起開始習武，12歲進入武校學習中國武術，練武生涯將近20年。他曾在當地遊樂園擔任舞台劇演員，亦曾擔任電影演員。現在他於長壽經營武術培訓班。

片中他展示了三種「蜻蜓點水」動作，包括「凌空連橫點水」、「下踩點水」、「上跳點水」。張成強事後分享心得，指出「除了天生要有過人的彈跳力外，後天的鍛鍊也十分重要」，還有「主要是借助你的核心肌群，還有撐腿的速度必須要快」。他希望能透過這幾部輕功影片，吸引更多人學習武術。

網民有說他功夫到家，有說內功深厚「輕功水上漂」云云。



不過在小編眼中，「蜻蜓點水」其實與功夫修為無直接關係，只要身體能力夠高，並掌握「二次發力」便可做到。就算你不會武術，只要作針對動作鍛煉亦可做到。小編決定親身測試一下，到底自己能否「輕功水上漂」。

以下更包含了「跳躍三前踢」的訓練方法。

▍「二次發力」的原理

基本上，所謂的「蜻蜓點水」並不是「水上漂」，不是踏在水上借力躍起，反而是在騰空期間伸腳觸碰水面。動作要點有二：跳躍騰空高度的掌握、躍起後作二次發力的操控。

這裡的跳躍能力並不是指全力躍起的那種，而是要按照目標高度（水面）調整躍起的高度。跳得太高，腳離水太遠；跳得太矮，腳則會完全陷入水中。當然，假如連基本高高躍起都做不到的話，更不用說有足夠空間去做動作。

正常跳起的話，所需的是身體一次性爆發力，跟「橡筋拉緊後彈射」一樣。而「二次發力」則講求部份（局部）肌肉的操控，好讓在空中仍能作出某些動作。以踢擊為例，直腳前踢時是整隻腳向前踢出的動作，這樣力量會一次過完全釋放出去，不可能作出「二次發力」。反而，注重「提膝彈腿」的前踢，則可以單靠膝部及小腿操控，以「彈收」作出多次發力。

▍武編實測動作重點分析

為避免弄濕地方，小編在測試時改以白紙代替水面。

【以下動作需經訓練，大家不要獨自嘗試！必須做足安全措施！】



（一）凌空連橫點水：

「凌空連橫點水」的動作其實跟「跳躍三前踢」相似，不過動作由踢出變成下踏，對騰空及身體操控力有著更高的要求。



以上片段是失敗的例子。前者雙腳伸彈不足，觸碰不到紙張。後者雙腳過分彈出，雙腳踏穿紙張。



以上是成功的例子，在適當騰空距離下，加上恰好的「放收腳」動作，令雙腳剛好觸碰到紙張表面。



（二）下踩點水：

「下踩點水」的動作難度稍為上升。動作講求躍起時，身體上升之際雙腳同時順勢向後伸出，造成「踏水」躍起的錯覺。以上片段是失敗的例子。首先是躍起時重心過分後靠，站立後出現後墮。其次是雙腳分開發力，變成單腳踩水。最後是伸腳過深或騰空不足。



以上是成功的例子，雙腳成「劃圓」動作，再靠膝腹把腳拉回。



（三）上跳點水：

這是三個動作中難度最高的。我們一般會習慣躍上高台時，雙腳蹬地躍起後便會馬上提膝騰空。但這個動作則要求蹬地躍起後，放鬆雙膝以小腿發力令腳下伸，然後再馬上抽回。所以小編都未真正成功。

▍「跳躍連橫三前踢」的訓練方法

其實要做到「跳躍三前踢」並非如大家想像般困難，以下將教大家如何一步步練成。

【以下動作需經訓練，大家不要獨自嘗試！必須結伴並做足安全措施！】



首先，大家要學會「提膝彈腿」的前踢動作。切記「提膝，彈小腿，收小腿，收腳」的動作順序。



然後，大家可嘗試「單腳提膝跳躍」。把蹬地腳的膝部盡量提起，然後再以同一隻腳（蹬地躍起的那隻腳）著地。這動作模擬起跳動作，一來鍛煉大家「抽腳躍起」及「蹬腳提膝」的能力。二來鍛煉把非起跳腳膝部控制在空中的能力，才可以留力作最後的踢擊。

提膝時，身體重心切記維持中間，上身甚至要稍微向前摺腹。否則會很容易向後跌倒。



當大家成功「單腳提膝跳躍」後，可嘗試把「提膝」改為「提膝彈腿前踢」。踢腳時要注意收腳動作，不要把力量完全送出，要發力把踢擊腳拉回，才能完成著地。



（上圖左右做反了⋯⋯假如大家練習了右腳蹬地躍起，請以左腳為「第一腳」。）

當雙腳都成功「單腳提膝跳躍前踢」後，便可以把起跳動作加入其中。

首先大家把原本提起的那隻腳，變成「跳躍三前踢」第一腳。第一腳其實只是「拉腳躍起」的順勢動作，但提起後膝部要維持同一高度，小腿放鬆，待著地時彈出「第三腳」。

而蹬地躍起腳則是「第二腳」。只要如常做出「單腳提膝跳躍前踢」便可，並在踢出「第二」著地時，把另一隻腳順勢踢出。

最後再一次提醒大家，以上動作需經訓練，大家不要獨自嘗試！必須結伴練習，並做足安全措施！另外，要完成動作需要一定體能要求，而體能並非一日可成，必須刻苦鍛煉。即使大家滿足了體能條件，相關動作技巧亦需足夠訓練。大家千萬不要胡亂嘗試！