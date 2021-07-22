東京奧運・柔道｜一分鐘理解柔道比賽規則　拿到「一本」即時勝利

奧運來了，想快速簡單enjoy柔道比賽，一分鐘教你睇柔道比賽，開始！（因為是簡單的介紹，所以很多細節都沒有詳談。詳細規則可按文末的文章連結或看規則書。）



柔道是?

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柔道是日本武術，著重於摔技。沒錯，謝霆鋒的《撻出愛火花》就是柔道。

奧運柔道比賽分男子（60kg、66kg、74kg、81kg、90kg、100kg、100+kg）、女子比賽（48kg、52kg、57kg、63kg、70kg、78kg、78+kg），共14個組別，最後更有團體賽，一共15個項目。

勝負定斷

現在只有一勝（一本）和半勝（技有）兩種得分。兩個「半勝」等於「一本」，即「兩半勝合一勝（Waza-ari-awasete-ippon）」。

選手目標為拿到「一本」，「一本」出現即時贏比賽。每場比賽4分鐘，如未有「一本」，則看有否「半勝」。假如沒有，就進入黃金得分時段，黃金得分無限時，先得分者勝。

犯規者被判「指導」，一場比賽第三次被「指導」，即時犯規輸

如何拿「一本」

得到「一本」的方式，有「摔」、「壓制」、「關節技」及「絞技」。

「摔」：簡單來說，清脆利落地把對方摔倒，或反摔對方，對方背部著地，即時勝出比賽。假如不夠清脆，或沒有背部著地，即得到「半勝」。

「壓制」：即固技，把對方壓著，對方背部著地，有控制對方，壓10秒「半勝」，壓20秒就有「一本」。

「關節技」及「絞技」：「關節技」只可鎖對方的肘關節（如十字固)，「絞技」可使對方未能呼吸投降。

其他連結：

IJF官方競賽規例

【柔道比賽】迎戰亞運會：談柔道 2018 新賽例（上）

【柔道賽制】迎戰亞運會：談柔道 2018 新賽例（下）

【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】

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【健康又性感的Daria Bilodid】

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