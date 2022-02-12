Netflix《五行刺客》電影月中開播　司徒鈺芸巷戰Iko Uwias︱專訪

2019年Netfilx上映了由印尼武打影星Iko Uwais主演影集《五行刺客》（Wu Assassins），影集雲集不少荷里活新一代人氣打星，當中包括港產武打影星司徒鈺芸（陳鈺芸／JuJu）。她由起初跟隨角色「六叔」做保鑣打手，到最後成為該季終極反派，故事以她成為一眾主角復仇對象而作結。事隔兩年，《五行刺客》獨立電影〈復仇之拳（暫譯）〉（Fistful of Vengeance）將於本月17日於Netflix開播，故事延續第一季劇情，JuJu將首次於電影飾演終極反派，與Iko Uwais惡戰連場！

文：賴家俊

攝：賴家俊、受訪者提供



《五行刺客﹕復仇之拳》(Netflix)

當初接拍《五行刺客》時，JuJu只有頭三集的劇本，從沒想過會成為終極反派，然而拍攝期間因為拍攝團隊十分喜歡這個角色，所以編劇讓她成為眾人復仇對象。回看她過往作品，多是飾演正派角色，就算是反派都是心地不壞的人設，這次是她首次飾演惡人，「拍攝第一季時，我為了讓Zan這角色留下深刻印象，主動向劇組表示要一個剷青的造型，今次電影回歸，會有一個更成熟的造型與各位見面。」

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《五行刺客》獨立電影故事背景承接首季，是首季劇情完結數年後的故事，男主角Iko Uwais、Lewis Tan、Lawrence Kao和JuJu將一同回歸演出。故事講述飾演大反派Zan的JuJu在第一季成為黑邦頭領，勢力如日中天，Uwais等一眾為報成員被殺之仇，往泰國找JuJu復仇。

這次電影版於泰國拍攝，男主角Uwais參與多場驚險動作場口設計，JuJu拍前花了一個月時間接受Uwais團隊訓練，電影中她將有兩幕與Uwais大打出手，角色也由擅打雙節棍變為打雙刀。「有一場在一個又長又窄的走廊打，起初並沒有這個場景，我們受訓時環境大很多，後來導演在當地發現這個拍點覺得很特別所以臨時轉場景，大家重新再設計動作，運用環境設施來打。」

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新片與Scott Akins合作

JuJu於剛過去的年初一隻身往美國洛杉磯拍戲，再度與Scott Akins和Frank Grillo兩為打星合作。(賴家俊 攝)

《五行刺客》於上年全球疫情剛爆發在泰國拍攝，疫下全球拍攝都要以越短時間越安全為守則，電影最終以28日時間拍畢，JuJu憶述拍攝時泰國是全球少有疫情個案較少的國家，但當拍攝完畢後，泰國疫情便開始爆發。上年初因為未有新冠疫苗，各國開始嚴格入境隔離限制，往海外拍攝往往只拍一至兩星期時間，卻要接受兩至三個星期隔離，為此JuJu無奈推掉3部戲，留港參與丈夫司徒永華的電影制作。

疫下留港，JuJu沒有偷懶而密集練新技術。「這一年留在香港我給自己不斷訓練，主要練習Tricking，跆拳旋踢也開始踢到540、720甚至900。」

JuJu表示，剛接了一部美國動作電影拍攝，她於剛過去的年初一隻身往美國洛杉磯，再度與Scott Akins和Frank Grillo兩為打星合作，未知她在香港練了的新技術，能在這次新作讓大家看到嗎？

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