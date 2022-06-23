奧斯卡導演紀錄片《香港：被掩蓋的真相》（2）｜英殖遺留問題

兩屆奧斯卡最佳紀錄短片得主、16座艾美獎贏家、國際殿堂級紀錄片導演柯文思（Malcolm Clarke），在2019年香港反修例風波期間，帶著拍攝團隊走訪衝突街頭紀錄所見所聞，如今輯成十集紀錄片《香港：被掩蓋的真相》（Hong Kong Returns）。《香港01》獲授權轉播，今日（6 月23日）起每天連播兩集，向讀者呈現這位英國導演眼中的「危險年代」。第二集把反修例風波的視角拉闊到「深層次矛盾」，從港英殖民開始探索問題根源，反思未被妥善處理「殖民心態」。



有別於一些人對港英殖民的推崇，本身是英國人的柯文思接受《香港01》獨家專訪時談及，自己對殖民主義感到羞恥，又認為反修例風波背後的積怨和矛盾與英殖息息相關。

《香港：被掩蓋的真相》第二集描述，英國可能自認是慈善的領主，但實際上一直對香港採取高壓殖民政策，直到「六七暴動」過後才進行連串民生改革，甚至到香港回歸之前10年才「很奇怪地改變了心意，鼓勵香港人當家作主」，卻為日後矛盾埋下伏線。

回歸之後，位處中西交匯的香港，既享有中國龐大的發展機遇，又擁有與國際接軌的法律保障，繼續成為各國牟利的淺灘。可是，相對於內地經濟的高速增長，香港優勢卻逐漸下降，香港人的優越感也被不安感取代。但商家和精英沒有正視這股民怨，繼續以大多數香港人的利益為代價大賺特賺，而不少人卻在「貧窮線」附近掙扎。

「社會有很多不平等，一輛藍寶堅尼開過，旁邊卻是一個收紙箱的老太太。」前法新社總編輯Eric Wishart慨嘆香港的貧富懸殊，「很多人被經濟和其他壓力困住了，香港人真的很厲害。他們是怎麼捱過來的？（竟然）沒有動不動就打一架？」

環境局前副局長陸恭蕙則指出，儘管北京多次提醒香港需要解決自身社會問題，但香港習慣於繼承港英成功路徑——自由資本主義，小政府，不干預，結果並沒正視財富分配問題，而是歸咎於北京沒有兌現「普選」承諾，以為有了「民主」就能改善「民生」。

「真正的問題不是被媒體淡化了，就是被媒體完全忽略了。記者情願把一切歸咎於中國，也不願意仔細去研究。」柯文思在第二集結尾指出，香港問題並不特殊，事實上西方民主國家也正陷入民粹，而社交媒體的崛起更是加速「誘惑大家尋找替罪羔羊」。