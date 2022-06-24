奧斯卡導演紀錄片《香港：被掩蓋的真相》（4）｜越界

兩屆奧斯卡最佳紀錄短片得主、16座艾美獎贏家、國際殿堂級紀錄片導演柯文思（Malcolm Clarke），重組2019年香港反修例風波，將當時遊走衝突街頭的所見所聞輯成十集紀錄片《香港：被掩蓋的真相》（Hong Kong Returns）。第四集把「七一衝擊立法會」視為激進示威者「越界」的關鍵，可謂「震驚了世界」。



相信不少香港人對這一幕仍然歷歷在目。「我們要贏，就一起繼續贏下去。要輸，我們就要輸十年，我們整個公民社會十年永不翻身。」——2019年7月1日當晚，以非法武力佔領立法會的示威者摘下口罩的慷慨陳詞，令不少市民動容，紛紛呼籲「不篤灰、不割席、不指摘」。不過，或許正是因為這一份同情，香港走出了另一種命運。

經過2014年的大型佔領行動，「佔領乜乜乜」對香港人來說並不陌生。但「立法會」不是普通場所，而是專責立法的機構，激進示威者卻以「捍衛法治」之名攻入「法治根基」之一。他們的肆意破壞，連柯文思也感到憂心忡忡，擔心「根基在搖晃」。然而，一些美國政客例如共和黨眾議員Michael McCaul，卻形容是「民主與獨裁的戰鬥，自由對抗暴政，自由對抗打壓，我們美國人今天站在這兒，與熱愛自由的香港人攜起手。」

「美國政客的反應完全不公平。那些連他們國家都絕對不能接受的行為，卻被他們讚譽是『為自由和民主而戰』，完全忽視這些行為對我們的生活和制度所造成的破壞。」新民黨行政會議成員兼立法會議員葉劉淑儀指出，正如2021年1月的美國國會山莊事件被美國當局定性為「叛亂」，香港的反修例風波也難免被北京視為反對政權的「暴亂」。

比起不少陷入「黃藍之爭」的香港人，柯文思反倒能夠理解北京的擔心，「因為香港長期是和平穩定的堡壘，現在幾乎變成全亞洲最動盪的城市。」可是，很多示威者似乎看不到這份擔心，甚至越來越激進，「感覺都願意為一時的暴力犧牲自己的將來」，而必須維護法紀的警察則面對越來越大的安全風險和執法壓力，「但被部份媒體忽略了。」

與此同時，隨著「遍地開花」的示威行動而出入大街小巷的柯文思，還感受到普通老百姓的惶惶不安：「炸藥、致命性武器、『光復香港，時代革命』的革命性口號等等，你可以理解普通老百姓為什麼會擔心——這座城市將會越來越失控。」

柯文思日前接受《香港01》獨家專訪，直言對於歐美媒體把反修例風波簡化成「牛仔與原住民之爭」感到憤怒，希望透過親身經歷的所見所聞補充空白，讓觀眾有更多思考，亦冀幾經撕裂的香港人放下成見、化解矛盾。《香港01》獲授權轉播《香港：被掩蓋的真相》，向讀者呈現這位英國導演眼中的「危險年代」。