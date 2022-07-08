奧斯卡導演紀錄片《香港：被掩蓋的真相》（9）｜革了誰的命？

2019年反修例風波落幕後，隨著《港區國安法》頒布，曾經風靡一時的口號「光復香港，時代革命」幾乎成為政治活動禁語，留下一個難以收拾的殘局。兩屆奧斯卡最佳紀錄短片得主、16座艾美獎贏家、國際殿堂級紀錄片導演柯文思（Malcolm Clarke）拍攝的十集反修例紀錄片《香港：被掩蓋的真相》（Hong Kong Returns），也對所謂「革命」以及「革命之子」的行徑提出很多疑問，並以此作為第九集的主題；而令他惋惜的是，當最壞的風暴過去，「反華」行徑仍在繼續。



反修例風波給很多人留下不可磨滅傷痛，發生在2019年11月4日凌晨的「周梓樂墮樓事件」肯定是其中之一。由於當時警察正在事發的將軍澳尚德邨停車場附近驅趕示威者，很多人認為死者正是為了躲避警方而從三樓跳下二樓，另有一些人懷疑他並非自行跳下云云。事隔一年，在非法被殺、死於意外及死因存疑選項中，死因庭裁定後者。

《香港：被掩蓋的真相》第九集便是以這個不幸事件展開的。當時「黃營」一口咬定是警察害死周梓樂，形容「這是一場謀殺」；但根據事發停車場的閉路電視紀錄，他在00:38現身之後，警方直到01:20才在該處出現。當然，在那種社會撕裂互不相信的氣氛下，所以的證據都被嚴重懷疑其真確性，但很多沒有根據的謠言卻被傳得言之鑿鑿。

「事件標誌著全城範圍內暴力升級的開端。」柯文思看到問題的嚴重性。在那之後，發生了一些在昔日香港可謂不可思議的事，諸如馬鞍山燒人事件、西灣河警察開槍事件，但香港社會只是越發陷入膠著狀態，而示威者則放棄之前的游擊戰術，在「戰場」轉移至大學校園，其中以中文大學和理工大學的衝突最為激烈——這也令局勢出現轉機。

從柯文思的鏡頭可見，示威者不但因此把自己「困」在校園裡面，而且他們設置的路障也對其他市民造成一些負面影響，例如救護車沒法開往醫院，繼而引發自稱是「沉默大多數」的一群站了出來，自發到現場拆除路障，並向示威者表明不會與之發生衝突。

「示威者們意識到，他們不是唯一一群要把命運握在自己手中的香港人。」柯文思說。隨著「沉默大多數」拆除路障，一些示威者顯得束手無策，也有一些示威者越發激動，但各種情緒宣洩過後，「示威者慢慢地意識到，他們在打一場失敗之戰。」

時任新民黨行政會議成員兼立法會議員葉劉淑儀認為，示威者以為是在追求正義，但沒想過法律後果。

「沒能逃離校園的，只能接受他們的命運...香港人要自己收拾殘局。」柯文思感嘆，儘管最壞的風暴已經過去，但政治疑雲仍然籠罩在上空，例如美國事後持續藉此攻擊中國「是個好戰的獨裁國家」，可見香港闖入的這盤「國際大棋局」仍在繼續。

柯文思早前接受《香港01》獨家專訪，直言對於歐美媒體把反修例風波簡化成「牛仔與原住民之爭」感到憤怒，希望透過親身經歷的所見所聞補充空白，讓觀眾有更多思考，亦冀幾經撕裂的香港人放下成見、化解矛盾。《香港01》獲授權轉播《香港：被掩蓋的真相》，向讀者呈現這位英國導演眼中的「危險年代」。