奧斯卡導演紀錄片《香港：被掩蓋的真相》（8）｜有沒有大台？

「Be Water」（如水聚散）是2019年反修例風波的主要抗爭策略，意指抗爭不受形式所拘，要像水一樣靈活流動，既柔軟又剛強，既能迅速適應萬物，又能匯聚成為強大力量。兩屆奧斯卡最佳紀錄短片得主、16座艾美獎贏家、國際殿堂級紀錄片導演柯文思（Malcolm Clarke）拍攝的十集紀錄片《香港：被掩蓋的真相》（Hong Kong Returns）第八集，以「暗流湧動」為主題來紀錄「Be Water」；但他對這所謂「無大台」的策略感到不太尋常，也感嘆風波對香港造成的傷害無法挽回。



柯文思曾在《香港：被掩蓋的真相》的第七集中預告，下集集將向觀眾呈現，經過「編輯」的資訊如何演變成為引發「暴亂」的工具和武器。來到以「暗流湧動」的主題的第八集，他先提到示威者透過「Be Water」策略持續製造街頭混亂，事後再迅速透過地鐵轉移至其他地方，但這也無可避免地與車廂內不認可他們行為的乘客發生爭執。

2019年8月31日的「太子站衝突」就是在這樣的背景下展開的，一場街頭抗爭結束後，示威者如常乘搭地鐵逃離現場，期間與乘客發生口角和肢體衝突，及後有人報警，速龍小隊和防暴警察到場。資深專欄作家Nury Vittachi這樣描述當晚事發經過：當地鐵停在太子站，港鐵要求所有乘客停車，一些示威者把黑衣換成其他顏色，「這時很難分清誰是乘客誰是示威者，警察逮捕了他們認定是示威者的人，但看起來像是在抓乘客。」

這場景被很多傳媒形容為「無差別襲擊」，事後確實也有一些被殃及的市民現身說法。

Nury Vittachi續說，在事發現場，警察很快意識到他們沒有辦法把傷者送到安全地帶，因為地鐵外面包圍了很多人，而這些人甚至在站外哭訴警察不要殺人；直到翌日，網上開始瘋狂流傳，「警方之所以要求關閉太子站，是因為他們在站內殺了人，要毀滅證據。」而儘管警方已經及時澄清，並引述醫管局聲明當晚沒有接收任何死亡個案，但相關謠言卻是越傳越廣，「721唔見人，831打死人」的口號更是漫天飛揚。

「這簡直是一個完美的例子！背後的策略是把示威者從故事裡拿開，把警察放到最中間，於是示威者消失了，故事變成了，警察毆打太子站地鐵上的乘客。」Nury Vittachi認為，很多記者都沒有意識到事件已被「偷梁換柱」，「但這不是記者的錯，他們的主編和所在的媒體都渴望一個可以賺眼球的簡單故事——英雄的年輕人反抗邪惡的帝國。」他提到，例如香港主流民意從不贊成獨立，「但西方報道看起來像是每個香港人都支持激進的泛民派、大家都想推翻政府」，而這種論調一面倒，沒有正反意見並陳。

柯文思形容，「太子站衝突」激起千重浪，點燃了最具暴力和毀滅性的念頭。看著越發激進和不可收拾的局面，他忍不住質疑：「這真是來自底層、沒有大台的人，希望通過革命呼籲改變嗎？還是什麼更險惡的招數？也許是某種策略，偷偷地在策劃和編排。」

地緣政治風險分析師Phill Hynes也對示威者設定的議程和背後的資金表示懷疑。首先，他認為「攻擊警察」是經過示威者的精心策劃，得以令一個訴求變成「五大訴求缺一不可」，即使時任特首林鄭月娥後來宣布擱置修訂《逃犯條例》也能夠繼續維持抗爭；其次，他直指抗爭涉及美國國會的資金援助，但他並沒有出示證據，而是認為整個策略與美國對華政策如出一轍，「把香港當成武器攻擊中國、詆毀中國共產黨，他們甚至做好了要犧牲香港的準備，目的就是為了箝制中國...香港僅僅是這棋局裏的一顆棋子。」

「所謂『無大台』根本是一派胡言，運動呈現高度組織性、多層領導架構、負責不同議程。」Phill Hynes認為，反修例只是「導火索」，「炸藥早就準備好了。」

柯文思則不置可否：「如果這一切都是事先就安排好的，我不得不說實施得很成功。」但他更關心的是，「一旦傷口被撕開，就不會有癒合的機會，修例是擱置了，但損失也造成了，事情後來擴散成了一場慢動作般的歷史性戰鬥——為了拯救香港的靈魂。」

柯文思早前接受《香港01》獨家專訪，直言對於歐美媒體把反修例風波簡化成「牛仔與原住民之爭」感到憤怒，希望透過親身經歷的所見所聞補充空白，讓觀眾有更多思考，亦冀幾經撕裂的香港人放下成見、化解矛盾。《香港01》獲授權轉播《香港：被掩蓋的真相》，向讀者呈現這位英國導演眼中的「危險年代」。