奧斯卡導演紀錄片《香港：被掩蓋的真相》（6）｜失控的街頭

「經歷了風風雨雨，大家痛感香港不能亂也亂不起......」國家主席習近平日前（7月1日）來港出席第六屆特區政府就職典禮，寄語全體香港人包容共濟，共創更加美好生活。說到「香港亂」，相信大家都會聯想起2019年反修例風波，而在兩屆奧斯卡最佳紀錄短片得主、英國導演柯文思（Malcolm Clarke）拍攝的紀錄片《香港：被掩蓋的真相》（Hong Kong Returns）第六集，當時的混亂猶如「暴徒的統治」。



《香港：被掩蓋的真相》（Hong Kong Returns）第六集由2019年8月中旬在香港國際機場發起的「和你飛集會」開始講起。那原本是世界上最繁忙的機場之一，每年客運流量超過7000萬人次，成為反修例示威者向世界各地遊客表達訴求的基地。

此前不久，義務急救員K在尖沙咀一場警民衝突中被警方擊中右眼一事引起群情洶湧。當時一度有消息指K因而失明，事件很快被「黃營」演繹成為警方「濫用暴力」的證據，並被包裝成為「以眼還眼」的全球公關活動。但與此同時，由於少女拒交病例導致傷情調查中斷，「藍營」也質疑少女誇大傷勢以裹挾民意反對政府。

面對「爆眼少女」引發的爭執，柯文思慨嘆：「很少人同情一些不幸被狂躁示威者困在機場的乘客。」紀錄片的視角再次被拉回香港國際機場發起的「和你飛集會」當中：

有星馬遊客一邊越過重重包圍，一邊高呼「我要回家」；也有內地遊客遭示威者阻攔進入安檢區域，及後雙方發生拉扯、互相挑釁；另有歐美遊客表示「我們再也不來香港了，你們這樣對我們太不公平了」，儘管示威者連連回應「深感抱歉」，但對方反駁指「你們才不感到抱歉，因為你們根本就不讓我們過去」；還有一名美國黑人遊客，原本好心勸說示威者應該與政府和談，反被示威者指摘「你太天真」......

紀錄片還收錄了包括「付國豪遇襲事件」在內的其他「和你飛集會」片段，柯文思形容「這完全是暴徒的統治」；而儘管事件擾攘數天後落幕，但柯文思忍不住想像，假如事件發生在其他地方的機場，「示威者應該會遇到更少的容忍和克制吧。」可是，激進示威者當時未有察覺暴力衝突到底有多嚴峻，持續不斷在全港各區發起示威，攻擊不同意見人士，欺凌和辱罵內地人士，標籤、打砸、燒毀「藍店」，「行為越來越無常」。

柯文思早前接受《香港01》獨家專訪，直言對於歐美媒體把反修例風波簡化成「牛仔與原住民之爭」感到憤怒，希望透過親身經歷的所見所聞補充空白，讓觀眾有更多思考，亦冀幾經撕裂的香港人放下成見、化解矛盾。《香港01》獲授權轉播《香港：被掩蓋的真相》，向讀者呈現這位英國導演眼中的「危險年代」。