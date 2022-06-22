獨家專訪｜奧斯卡得獎導演重組修例風波　柯文思：冀港人解開仇恨

2019年6月空前爆發反修例風波。多次獲國際電影節大獎、兩屆奧斯卡最佳紀錄短片得主柯文思（Malcolm Clarke）當時身處香港，與各地媒體記者一樣帶著拍攝團隊走訪衝突街頭，將所見所聞輯成十集紀錄片《香港：被掩蓋的真相》（Hong Kong Returns）。柯文思接受《香港01》獨家專訪，直言對於歐美媒體簡化事件成為「牛仔與原住民之爭」感到憤怒，希望紀錄片能夠補充空白，讓觀眾有更多思考；他又形容，2019年的香港「不是一個幸福的地方」，但願香港人能放下成見，互相尊重、化解矛盾。《香港01》獲授權轉播《香港：被掩蓋的真相》，將由明日（6 月23日）起每天連播兩集，向讀者呈現這位英國導演眼中的「危險年代」。



憤慨歐美媒體報道偏頗

重組修例風波平衡各方

曾獲4次奧斯卡提名、2座奧斯卡最佳紀錄短片獎、16座艾美獎（Emmy Award）及5座有線電視傑出獎（CableACE Award）的英國紀錄片導演柯文思，在未成為獨立製片人之前，曾於英國廣播公司（BBC）任職。他接受《香港01》專訪時形容媒體業及電影業是「他的世界」，但對於「那個世界」就香港反修例風波的偏頗報道感到憤怒及失望。

「這次衝突事件被歐洲與北美的媒體簡化了，他們將其簡化成『一班勇敢追求民主的年輕人反抗霸道的中國』。我對於這些報道感到憤怒，因為這是不真實、不準確的報道。這件事比起他們在報道中所描述的更為複雜。」柯文思開宗明義指出，西方媒體的報道和自己在示威街頭上所看到的一切有所落差，於是決定將自己和團隊在香港所拍攝到及收集到的影片輯成紀錄片《香港：被掩蓋的真相》，希望藉此平衡各方資訊。

該紀錄片幾乎貫穿整場反修例風波，由6月9日的示威行動，至11月底的「理大圍城」，很多關鍵衝突場面都被輯錄在內。柯文思更把思考視角拉闊到「深層次矛盾」，從港英殖民開始探索矛盾根源，認為其中一大問題在於香港未能妥善處理「殖民心態」。

柯文思曾於2013年憑作品《第6號女士》獲得第86屆奧斯卡最佳紀錄短片。（美聯社）

致力從不同角度探究成因

無奈香港「難以做到平衡」

柯文思亦採訪了新民黨行政會議成員兼立法會議員葉劉淑儀、被視為「中間派」的前環境局局長陸恭蕙、法新社前總編輯魏斯哈特（Eric Wishart）、《南華早報》首席新聞編輯雲丹拉圖（Yonden Lhatoo）等人，冀從不同持份者的角度理解風波成因。

不過，紀錄片較少輯錄涉及警方執法爭議的場景，包括過度使用武力、開槍等。柯文思解釋，他曾請求警方讓他們隨隊拍攝，但警方似乎不想承擔不必要的風險而拒絕。他認為警方確實有過於暴力的反應，但示威者的行事作風亦比較激烈（hardcore）。

另外，紀錄片未有呈現直接訪問民主派人士的片段。柯文思表示，他在採訪過程中嘗試與各個陣營的人物交談，但他坦承，由於《港區國安法》的實施，一些他覺得很不錯的訪問最終無法在紀錄片裏呈現，「這是香港的一個問題，很難做到平衡」。

《香港01》獲授權轉播《香港：被掩蓋的真相》，將由明日（6 月23日）起每天連播兩集，向讀者呈現這位英國導演眼中的反修例風波。（受訪者提供）

遇人身安全問題

冀港人放下成見

「我來到香港的時候，原本打算拍攝其他紀錄片，是一部有關於在反修例運動之下，處於不同陣營的友情、愛情及親情的轉變。但是，我發現這項拍攝工作很困難，因為雙方（黃藍）陣營的人都處於恐懼之中，不願意被拍攝。」談及拍攝的艱辛，柯文思憶述有次在一場中環示威行動當中，打算拍下示威者在傘陣下更換變裝的場景，結果遭到示威者「恐嚇」要破壞其拍攝器材，「所以人身安全是最主要遇上的困難。」

柯文思坦言，自己不是一名記者，紀錄片所反映的只是他個人的看法。他知道紀錄片推出後或會引起爭議，例如惹起一些人的討厭，但他仍然希望透過短片去補充歐美主流媒體未有報道的一面，讓觀眾有更多思考，而非只呈現一方的意見。

柯文思更希望幾經撕裂的香港人能放下成見，互相尊重、加強溝通、化解矛盾：「香港是個很複雜的地方，也明顯地不是一個幸福的地方，至少在2019年不是。我沒有住在香港，也明顯不是研究香港的專家，憑我對香港有限的認識，我只知道這件事不是簡單的『牛仔與原住民之爭』。如媒體不去呈現（真相），那就必須有一個人要這樣做。」