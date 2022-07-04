奧斯卡導演紀錄片《香港：被掩蓋的真相》（5）｜黃藍撕裂

「黃藍撕裂」無疑是2019年反修例風波的一大關鍵詞，這也是兩屆奧斯卡最佳紀錄短片得主、16座艾美獎贏家、國際殿堂級紀錄片導演柯文思（Malcolm Clarke）原本打算拍攝的主題，想紀錄不同陣營人士友情、愛情、親情的轉變。但當他走訪衝突現場，發現黃藍互相充滿恐懼，才明白事件遠比他從歐美主流媒體報道所見到的「牛仔與原住民之爭」複雜得多，因而決定把所見所聞輯成十集紀錄片《香港：被掩蓋的真相》（Hong Kong Returns）。第五集便是圍繞「黃藍撕裂」展開討論，而當年7月21日晚上發生的「黑衣人衝擊中聯辦事件」和「白衣人元朗襲擊事件」更促使「二元對立」進入白熱化階段，愛人、家人、親人、友人之間持續吵個不停。



這是自2014年佔領行動開始的「政治敵我二分法」，支持佔領者自稱「黃絲」，支持警察執法則稱為「藍絲」。然而，79天的佔領行動結束後，經過短短五年的休養生息，那道以「顏色政治」撕裂群體的傷痕不但沒有癒合，甚至在2019年的反修例風波當中發炎化膿，導致「政治病菌」深入骨髓——人們紛紛熱衷於用顏色來政治化自己和他人。

輿論也從《逃犯條例》的修訂與否，變成喋喋不休的「警察執法爭議」，柯文思形容「警察無疑陷入困境」，「黃藍撕裂」紛爭再起——「黃營」不滿部份警察使用不合比例武力、甚至濫用執法權力粗暴對待示威者，因而不時在示威現場辱罵警察，甚或與警察互罵，而警察的情緒和壓力亦達到臨界點，據報有些警員家屬和子女被欺凌、被恐嚇，變相使得他們在執法現場面臨更大壓力、更難控制激動情緒；與此同時，由建制社團組成的「藍營」亦頻頻動作，於當年7月20日發起「守護香港」集會支持警察。

相信當時沒有人能夠預料，翌日（7月21日）晚上發生的「黑衣人（黃營）衝擊中聯辦事件」和「白衣人（藍營）元朗襲擊事件」，會促使「黃藍撕裂」的「二元對立」進入白熱化階段，令愛人、家人、親人、友人之間持續吵個不停、反目成仇、斷絕來往。

行政會議召集人、新民黨葉劉淑儀認為，「衝擊中聯辦」事件會令北京以為示威者執意推翻特區政府。柯文思則說，就在警方忙於處理中聯辦外和港島各區執法行動的時候，有更多反修例示威者集結在新界港鐵元朗站，而站外則有大批聲稱「保衛家園」的「白衣村民」；及後雙方爆發一場「來勢洶洶而且不分黑白」的打鬥，「地鐵站內和車廂內的所有人都成為了目標」，但當市民報警求助時卻無人接聽，直到警方趕至現場時那些白衣人早已撤離——白衣人被質疑具備「黑社會背景」，警方也因而被懷疑是「故意遲到」、「無視暴行」，成為這場「仇恨風暴」的風眼，連媒體也對其深惡痛絕。

「香港就像被擊碎了。」以「中間派」自居的環境局前副局長陸恭蕙慨嘆，最難受的是眼見身邊最親近人士情緒失控而自己愛莫能助，而親人、友人總是持續在吵架自己又無力勸阻，可見「政治真是深埋在社會的一顆毒藥，造成某程度的精神崩潰」。

柯文思早前接受《香港01》獨家專訪，直言對於歐美媒體把反修例風波簡化成「牛仔與原住民之爭」感到憤怒，希望透過親身經歷的所見所聞補充空白，讓觀眾有更多思考，亦冀幾經撕裂的香港人放下成見、化解矛盾。《香港01》獲授權轉播《香港：被掩蓋的真相》，向讀者呈現這位英國導演眼中的「危險年代」。