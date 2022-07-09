奧斯卡導演紀錄片《香港：被掩蓋的真相》（10）｜改變了什麼？

2019年反修例風波延綿大半年，直到2020年初爆發新冠病毒肺炎疫情和中央親自出手制定《港區國安法》才落幕。面對這個普遍香港人都不樂見的結果，有人批評「一國兩制」已死，也有人認為香港咎由自取；而兩屆奧斯卡最佳紀錄短片得主、16座艾美獎贏家、國際殿堂級紀錄片導演柯文思（Malcolm Clarke），則在他所拍攝的十集反修例紀錄片《香港：被掩蓋的真相》（Hong Kong Returns）最後一集給出他的拷問——每個發達國家都有類似的國安法，為何只有《港區國安法》備受批評？當香港深陷政治立場和社會階層的撕裂，到底何時才能實現真正的「人心回歸」？中國自「改革開放」以來的巨大轉變，所帶給香港的到底是「一國」的威脅，還是「一國兩制」之下的無限機遇？所有紛紛擾擾過後，那個「引起革命」的年輕人陳同佳卻仍然處於「法律三不管」地帶，大家還記得這一切的初衷嗎？



《香港：被掩蓋的真相》第十集以「中央正式出手」為主題，這確實是2019年反修例風波結束的關鍵，也是香港進入「一國兩制」新形勢的轉捩點。

紀錄片的時間線來到2019年11月28日，香港大專學界國際事務代表團及民間團隊在中環舉行「感恩節」集會，藉此「感謝」美國通過並簽署《香港人權與民主法案》。期間很多人高舉美國國旗、合唱美國國歌。主辦方宣稱有10萬人出席集會，警方則指高峰有9500人。此前幾天，非建制派在區議會選舉「翻盤」，取得超過8成議席。

集會人群呈現歡天喜悅。柯文思這樣描述示威者的心理轉折：「前幾天，理工大學被『攻陷』，很多人原本擔心他們的抗爭運動遭到致命一擊，現在突然有了希望，因為《香港人權與民主法案》將會制裁那些被指壓迫香港自由的人。」但柯文思很清楚，所謂法案，「其實只是一個姿態而已，目的要在美國做實『中國是萬惡之源』的結論。」

時任新民黨行政會議成員和立法會議員葉劉淑儀也形容，時任美國共和黨總統特朗普只是把香港當成「政治足球」，用來「刺激北京」。她又指：「《法案》反映一群反對中國、獨斷專行的美國政客，對『一國兩制』的一無所知。他們把香港當成一根棍子來打中國，意圖在我們和祖國之間製造嫌隙，並且在美國公眾眼裏把香港妖魔化。」

可是，當時的示威者明顯沒有看到中央對香港的信任即將陷入危機，有些人甚至被《法案》激發脫離現實的「建國」想像，開始在全城範圍高呼「香港獨立，唯一出路」。

「這根本不是香港民眾想要的。那些搗亂份子所謂的『革命』就是『分裂』，透過整場運動給世界製造一個香港人都想獨立的形象，但現實不是這樣的。」資深專欄作家Nury Vittachi指出，香港主流民調認同「一國兩制」，而北京所給予香港的自治空間則是以「國家統一」作為基本前提，但激進本土派卻在極力「分裂國家」，難怪北京出手。

在那之前一個月，中共十九屆四中全會已經通過重要決議，當中明確提出「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，但包括示威者在內的香港社會渾然未覺。至2020年5月舉行的全國「兩會」，全國人大常委會正式啟動制定《港區國安法》的法律工作；到6月30日獲得全國人大常委會全票通過，特區政府當晚正式刊憲實施。

《港區國安法》的落實，的確壓制了不少極端破壞行為，但也令市民憂心忡忡。正如柯文思所形容，「儘管每個發達國家都有類似國安法，《港區國安法》卻受到普遍批評，國際媒體都宣稱『一國兩制』死了、香港完了（THE DEATH OF HONG KONG）。」

「我必須指出這都是媒體搞得鬼，不能當成新聞事實。人們現在確實不能站在街頭高喊『獨立』，但這真的有那麼重要嗎？『獨立』是不可能的，是個很愚蠢的遊戲。『獨立』什麼？從哪裏『獨立』？香港是中國通往世界的寶貴門戶，對世界而言香港也是通往中國的寶貴門戶。」《南華早報》首席新聞編輯Yonden Lhatoo強調，「港獨」對於香港、中國、世界都沒有好處，只有「一國兩制」才是最符合各方利益的共識。

不過，儘管Yonden Lhatoo認為《港區國安法》的出現「對於支持法律秩序的人來說鬆了一口氣，因為終於不會再有人堵路、放火、打人」，但他也提醒，諸如房屋供應不足、向上流動停滯等社會深層次矛盾仍未解決，那些曾經上街遊行對政府施政表達不滿的市民也不可能從此好好生活，「只要一有機會，這些不滿就會以某種方式冒出來。」

柯文思也擔心，雖然香港最終沒有出現非常嚴重的恐怖襲擊，「但當香港深陷政治立場和社會階層的撕裂，到底何時才能實現真正的『人心回歸』？」

「黃營、藍營內心都很清楚，如果繼續鬥下去，不會有什麼好結果。如果他們捫心自問，他們不會說『我們做的所有事情都是對的』。」作為「中間派」代表人物的環境局前局長陸恭蕙認為，撕裂雙方都應該放下仇恨，「很多外國例子，比我們撕裂得更嚴重、撕裂得更長久，但他們最後都能走出來，為什麼香港不行？我相信香港也可以。」

面對香港社會的撕裂，及其對於「一國兩制」的徬徨，柯文思分享了他的看法：「我在1980年代第一次去中國，當時到處都是貧困；今天出現巨大的轉變，人民生活水平提高，教育醫療科技領域進步顯著。也許香港人可以更多地去考慮中國提供的所有可能性，『一國』並不是威脅，更多的是可以探索各種機遇，因為機遇就是一切。」

「還記得陳同佳嗎？他還處於『法律三不管』地帶，不能引渡，不能庭審，不能判刑，不能服刑。這個『引起革命』的年輕人，似乎被世界遺忘了。」柯文思最後問。

由於兩岸四地關係複雜，以往為免觸及「一個中國」的主權問題，特區政府和台灣當局之間從來沒有任何正式的官方交往，而是互有默契地利用檯面下的渠道解決有關問題。但自民進黨蔡英文上台執政之後，這種默契便被打破——在「反修例風波」沸沸揚揚之際，台灣當局屢屢揚言希望促成引渡，但當陳同佳出獄後，當局卻拒絕發出「入台證」，並且把事件上升至「政府對政府」的層面，意圖迫使特區政府承認「中華民國」的「主權」。然而，作為中華人民共和國轄下的特別行政區，「特區政府」又怎麼可能與所謂的「中華民國」進行任何正式的官方交往？但台灣始終不願讓步，而是希望藉此彰顯根本不存在的「台灣獨立政治地位」。事隔兩年，仍然如是。

柯文思早前接受《香港01》獨家專訪，直言對於歐美媒體把反修例風波簡化成「牛仔與原住民之爭」感到憤怒，希望透過親身經歷的所見所聞補充空白，讓觀眾有更多思考，亦冀幾經撕裂的香港人放下成見、化解矛盾。《香港01》獲授權限期轉播《香港：被掩蓋的真相》，向讀者呈現這位英國導演眼中的「危險年代」。