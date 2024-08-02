獲封「台灣IU」樂天啦啦隊女神對鏡自拍辣照瘋傳 隊友也狂呼暈浪
撰文：中天新聞網
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樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls人氣成員孟潔，甜美的笑容和惹火的身材收穫不少忠實粉絲，甚至被封了「台灣IU」的美稱。
早前她在IG上曬出對鏡拍美照，曼妙身材一覽無遺，辣翻全網！
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孟潔年初時分享過她的搬家情況，照片中可以看出嶄新的環境，感覺相當舒適。
孟潔PO出在鏡子前自拍的美照，上身穿著運動內衣，胸前風光呼之欲出，又配上牛仔短褲，顯出身材的完美絕倫，實在令人稱羨。
孟潔在文案寫道「祝大家白色情人節快樂，情人節繼續練舞」。
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不少人也回應：
「好漂亮」
「可以帶走嗎」
樂天女孩成員更是看了狂喊「好暈」，李恩菲秒送滿眼愛心的表情符號、豆芽則隔空喊：「來我這裡練啊啊啊啊！」
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