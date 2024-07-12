啦啦隊美少女海選活動　「前輩級女神」現身揭秘辛：要狂吃保健品

第13屆伊林璀璨之星海選活動上週末一連舉行兩天，本屆為徵選時下最紅的啦啦隊女孩，首次新增「台灣運彩紅運少女組」選拔。



而「原子少年」金雲和參加「璀璨之星」演藝出道的申力安、蔡衣宸也現身。

Muse Girls慕獅女孩啦啦隊成員蔡衣宸（IG@angeliatsi__17）

Muse Girls慕獅女孩啦啦隊成員蔡衣宸（IG@angeliatsi__17）

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申力安選秀經驗最豐富，除了是璀璨之星第6屆第3名外，也曾參加《聲林之王》歌唱比賽和《未來少女》女團選秀，最近推出個人單曲〈Secret〉。

她看到青澀模樣的參賽女孩們，就想到當時比賽的自己，從小就超級有自信的她鼓勵大家：「參賽要玩得開心，把自信的一面表現出來，自信會讓妳閃耀，被評審看到，不留遺憾。」

璀璨之星新增啦啦隊選拔，申力安（左起）、金雲、蔡衣宸到場加油。（伊林娛樂）

伊林娛樂副董事長陳婉若與申力安、金雲、蔡衣宸一同為選手加油打氣。（伊林娛樂）

剛過22歲生日的金雲，之前因參加《原子少年》選秀節目受到關注，從此開啟演藝星路。身高190厘米的他，除唱跳外，近來也演出台日合資BL劇《看見愛》飾演聽障人士，為此他花很多時間進行手語特訓。

對於來參加「台灣運彩紅運少女組」的學妹們，金雲以參加《原子少年》比賽的經驗鼓勵大家：「要對自己有信心，在台上沒自信評審一眼就看出來，另外不要覺得自己已經夠好、夠成熟，要不斷練習，不斷跟別人請教，展示自己努力的成果，虛心檢討，從中改進。」

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蔡衣宸是璀璨之星第9屆花漾少女的亞軍，現同時為新竹御頂攻城獅慕獅女孩，身為啦啦隊女孩，蔡衣宸經驗分享，認為當啦啦隊最重要的是要熱愛自己的工作，才有辦法堅持下去，另外抗壓性要很夠，私底下要花很多時間練習。

由於現在啦啦隊當道，更會被放大檢視，會聽到很多不一樣的聲音，蔡衣宸會告訴自己「不要被影響」。

當啦啦隊女孩還需要一個能力，就是記憶力要很好，才能熟記舞蹈動作，蔡衣宸說：「應援看起來很輕鬆，但很耗腦力和體力，我自己是多看書，增加記憶力。」

此外，長期下來也會有運動傷害，她因為久站，有腰酸、骨盆前傾的問題，所以她個人平時也重視身體保養，吃很多保健食品。

除了啦啦隊日常工作外，蔡衣宸也開始拍戲，她說：「我滿享受的，比較不會有壓力，我喜歡去理解不同角色，跟當啦啦隊不一樣，啦啦隊會被很多人的目光看著，要跟大家互動，拍戲只要專注在鏡頭前表演就好。」

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樂天女孩Rakuten Girls人氣成員Yuri陳怡叡（IG@xx15995）

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