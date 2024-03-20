麥當勞麥樂雞甜酸醬其實是「這水果味」？瘋傳製作成分　還含豉油

撰文：聯合新聞網
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許多人認為麥當勞麥樂雞搭配甜酸醬是最完美組合。

不過澳洲一名廣播主持人揭露醬料其中一個成分，讓網友們不敢置信，更崩潰直呼「你毀了我最喜歡的醬汁」、「我現在再也不能吃甜酸醬了」。

據傳是麥樂雞甜酸醬的官方製作方法流出　主要味道竟是這水果（點圖了解更多）：

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據外媒《UNILAD》報導，麥當勞於1982年首次推出甜酸醬，用來搭配麥樂雞備受歡迎，但直到今日，仍有一些人不清楚甜酸醬的製作原料。

澳洲墨爾本廣播主持人勞倫·菲利普斯（Lauren Phillips）有次與搭檔主持人傑森·霍金斯（Jason Hawkins）在節目上品嘗麥當勞麥樂雞，她透露調味醬裡面含有眾人聯想不到的特殊水果，「你相信嗎？這實際上是杏桃味的」，令現場觀眾跌破眼鏡。

傑森得知後立即扔掉吃剩一半的雞塊，並坦言自己討厭杏桃，知道醬汁裡面有水果後，現在甚至可以嚐到杏桃的味道。

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勞倫開玩笑表示自己毀了傑森最喜歡的餐點，許多網友也崩潰抱怨：

「妳毀了我最喜歡的醬汁」

「我現在再也不能吃甜酸醬了」

也有人直呼：

「現在我聽說它的味道確實像杏子，不過甜酸醬和麥樂雞就是它的所在」

「我的先生也一樣討厭杏桃，他最討厭的就是杏桃雞。哈哈，我等不及要告訴他了」

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不過有網友指出，這種杏桃成分未必存在於其他甜酸醬中，甜酸醬中的其他成分還包括鹽、黃原膠、桃泥、大蒜粉、纖維素膠、焦糖色素、辣椒萃取、洋蔥粉等。

麥當勞澳洲官方帳號則幽默說道，「聽我說，可將你的雪糕沾甜酸醬試試」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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