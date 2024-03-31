自稱「無所不能」 台灣網紅「Manson超人」高處墮下駭人影片曝光
撰文：聯合新聞網
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以「Manson超人」知名經營TikTok的網紅黃博，驚傳拍片出意外，緊急送醫。
其拍攝夥伴昱智事後報平安，透露黃博已能發出一些狀聲詞，要大家不要擔心：情況一定會好轉的。
團隊決定依黃博意思如常上載該影片 點圖放大瀏覽（慎入）：
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「Manson超人」以惡搞、接受挑戰為主題推出各式影片，而發生意外當下為黃博爬樹要去拿卡在樹上的氣球，但卻失手摔落。
拍攝夥伴昱智透過黃博的IG發限時動態，先是曬出一張在醫院急診處外的照片，表示「這次真的太超過了」，隨後再更新黃博狀況：「目前黃博狀況已經能發出一些狀聲詞，有看到很多人訊息關心，真的很感謝大家的溫暖，真的真的真的不要擔心黃博的狀況，情況一定會好轉的。」
而黃博意外摔落，不過影片並未因此封存，仍選擇正常上片，昱智表示：「想了很久要不要發這部，最後還是依照一開始黃博意思發佈，那後續會怎麼頻道會怎麼發展，就再看看吧。」
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