南京北站新設計「撞臉衛生巾」成話題 網友：出站的時候像在側漏
撰文：日本設計小站
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不知道朋友聽沒聽過南京的四大未解之謎：寧蕪鐵路何時正式搬遷？湖南路何時恢復往日繁華？地鐵5號線究竟何時通車？南京北站何時建成？
而最近南京北站終於脫離了四大未解之謎，開始動工啦！但是它的設計讓全網都炸鍋了！
很多網友吐槽它：「這不是個衛生巾嗎？」
獲封「南京護舒寶」 點圖放大看看南京北站的設計：
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讓人一下子聯想到護舒寶，並且眾多網友給這個新車站賜名為「南京護舒寶」；還有的網友大開腦洞說它像巨型藥水膠布；更好玩的是有網友說自己出站的時候像是在側漏。
據說這個設計方案的靈感其實是一朵盛開的梅花，但現在看起來很難讓人聯想到梅花啊？連四葉草都很勉強。
更讓人難以置信的是，這個方案還是在當初眾多方案中精心挑選的一個，可以說是很讓人無語了。
接下來，再讓我們一起來看看再動工之前的幾個設計版本（點圖放大瀏覽）：
這麼比較來看，大家覺得南京北站的新設計怎麼樣呢？
真的有網友們吐槽的那麼離譜嗎？
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