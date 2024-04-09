南京北站新設計「撞臉衛生巾」成話題　網友：出站的時候像在側漏

不知道朋友聽沒聽過南京的四大未解之謎：寧蕪鐵路何時正式搬遷？湖南路何時恢復往日繁華？地鐵5號線究竟何時通車？南京北站何時建成？



而最近南京北站終於脫離了四大未解之謎，開始動工啦！但是它的設計讓全網都炸鍋了！

很多網友吐槽它：「這不是個衛生巾嗎？」

獲封「南京護舒寶」 點圖放大看看南京北站的設計：

+ 15

讓人一下子聯想到護舒寶，並且眾多網友給這個新車站賜名為「南京護舒寶」；還有的網友大開腦洞說它像巨型藥水膠布；更好玩的是有網友說自己出站的時候像是在側漏。

據說這個設計方案的靈感其實是一朵盛開的梅花，但現在看起來很難讓人聯想到梅花啊？連四葉草都很勉強。

更讓人難以置信的是，這個方案還是在當初眾多方案中精心挑選的一個，可以說是很讓人無語了。

接下來，再讓我們一起來看看再動工之前的幾個設計版本（點圖放大瀏覽）：

這麼比較來看，大家覺得南京北站的新設計怎麼樣呢？

真的有網友們吐槽的那麼離譜嗎？

【延伸閱讀】廣東是「隱藏醜建築王者」？撞臉大排檔膠凳 還未夠曱甴機場震撼（點圖放大覽）：

+ 18

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】