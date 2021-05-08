可口可樂換紙樽　會否喝到一半溶掉？　環保創意設計還有這些

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前幾天，日站君看到了這樣一條消息：為了減少全球塑料使用，可口可樂歐洲設計部門推出了紙瓶子做的設計原型，以期待未來投產減少塑料使用，滿足環保需求！也是這個契機，日站君去查了查有關「環保」的創意設計，真是大開眼界！今天，日站君就跟大家一起來看一看！

我們先來多說說可口可樂這次的紙瓶子設計。說起來，「環保」的問題也困擾了可口可樂很多年了，有資料顯示，可口可樂公司一年生產的塑料瓶能達到上千億瓶，已經連續3年被評為全球最大的塑料污染者了！

這回，可口可樂布魯塞爾實驗室和丹麥的Paboco公司合作研發了一款「紙瓶子」！（點圖了解更多）▼▼▼

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不止可口可樂，日清、Starbucks等國際知名品牌也相繼推出環保產品，以減少全球塑料使用（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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上面這些設計真是太酷了，每一件都看的人欲罷不能！日站君發現，很多時候我們一提到環保、環保的設計，整個人下意識的就嚴肅起來，覺得是一件任重而道遠的事，其實大可以放平心態。

現在有越來越多的設計師，將環保設計開始融入到日常生活中，我們的接受度也逐漸變高，開始享受這些設計、思考背後的意義，這就說明我們可以做的更好！走心的環保設計輕鬆又能讓人印象深刻，誰會不愛呢！

不知道各位小伙伴還遇到過什麼樣的環保設計，或者有什麼環保小tips，歡迎在評論區裏分享！

【延伸閱讀】日本一間星巴克長期「冷清」　背後原因超貼心（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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其實國內早就有　看看上海分店的暖心設計（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】

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