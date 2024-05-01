日本26歲消防員「兼職拍AV」被揭發　內行網友憑一點揭案情不單純

究竟是慾火難滅，還是有不為人知的隱情？



日本一名消防副隊長遭到揭發，在大阪等地參加5次色情AV片拍攝，並獲取25萬日圓（約12,273港元）的報酬。被揭發經營副業後，消防副隊長親自透露下海拍片的動機，消防局也祭出停職6個月的處分。

不過日本網友卻從「這一點」推測，該消防員拍攝的AV類型「不單純」。

自稱「為供汽車貸款」下海 內行網友卻發現不尋常之處（點圖放大閱讀）：

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根據日媒NHK報導，日本埼玉縣越谷市的一名消防員，被爆出參與成人影片的拍攝，並遭到懲處。

越谷市消防局還原過程，表示於4月初接獲匿名投訴，指出「一名工作人員可能出現在成人影片中」。

透過層層調查才查明，原來是隸屬於越谷市消防局大相模分局的消防副隊長涉案，現年26歲的他，平時主要負責火災現場的滅火工作。

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詢問本人後，該消防員坦承從2022年12月以來，在大阪等地參與了5次AV片拍攝，並獲得了約25萬日圓的報酬。

他解釋道，自己是在下班後參加拍攝活動，並透露動機是經濟狀況緊張，身上背有汽車貸款的他，為了生活才選擇下海。

最後，越谷市消防局從4月22日起，對這名消防員做出停職六個月的懲戒處分。該局消防隊長則表示「身為一名公務員，對嚴重損害居民信任的行為表示誠摯的歉意」，並盼望能盡快恢復民眾對消防單位的信任。

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新聞發布後引起日本網友的討論，有人揶揄道：

「原來是用自己的水管噴水」

「沒能把（慾）火撲滅」

也網友不禁好奇，投訴人是如何得知該消防員的身分，直呼：

「投訴的人是怎麼知道的」

「是同事或鄰居告密的嗎」

「匿名人士揭露『工作人員可能出現在成人影片』，指出這一點的人也在看片吧」

「令人驚訝的是有人發現了這個，你是怎麼知道的」

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更有內行網友以「行情價」推測，指出素人拍攝AV的片酬不會這麼高，懷疑該消防副隊長拍攝的類型「不單純」：

「一次5萬日圓（約2,454港元）？不太確定市場價格是多少，但在我的印象中是相當便宜」

「考慮片酬是25萬日圓，難道是同性戀的單獨作品之類的」

「因為他不是專業人士，只是業餘愛好者，對吧？但只有上位圈的男優才能獲得5萬日圓的片酬。換句話說，也許他是拍攝特殊類型的AV」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】