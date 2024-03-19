另類考眼力｜「超低胸美女醫生」分享砌傢俬影片　網民：櫃子在哪

「超兇」的美女醫生網紅綠肥兒又來提升男粉們的血壓值了。



這回是在IG上分享「居家組裝櫃子」的DIY片，吸引13萬人給愛心，但男士們通通「辛苦」地表示，為什麼完全看不到櫃子在哪裡。

你又看得到櫃子嗎？點圖放大挑戰：

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擁有超過16.8萬鐵粉追蹤的「綠肥兒」，是正統醫學科班出身，陽明大學畢業的她目前已在執業，展露超暴力好身材從來是不吝嗇。

日前她拍了支居家DIY組裝櫃子的影片放上IG，全長41秒就吸引超過13萬顆愛心，幾乎等於她IG的鐵粉超過8成都忠實來捧場觀看。

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而她也秉持能火辣就不包緊緊的「自然穿衣風格」，穿著低胸背心簡單搭個罩衫就開始「上工」，全程彎腰認真釘櫃子的零件，也讓男士們看了紛紛「上火」：

「家人們誰能告訴我影片的內容是什麼嗎？」

「我不行了」

「這個短片蘊含精湛的工藝技術，我看了很多遍去學習」

「這個影片怎麼播不完？」

「注意力集中看了3遍」

「有缺組裝小夥伴嗎？」

「不快轉我也能看完」

相信男粉們重複看了N次，一定能把綠肥兒醫生教的組裝技巧通通記不起來。

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