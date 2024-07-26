神奇錯覺｜天然石頭仔細看「全變人臉」　有塊還撞樣Johnny Depp

一起來看一下這個比較特別的博物館。



我們的大腦有一個神奇的腦補機制，就是能從幾個簡單的點位腦補出一張人臉，這種現像也被稱為空想性視錯覺。

而在日本，這家奇石博物館把這種腦補玩出了新花樣，博物館裡收藏了上千塊石頭，在大家眼中，每塊石頭上都有一張「人臉」。

日本一家奇石博物館收藏了上千塊「人臉石」。（Facebook@Great Big Story）

日本一家奇石博物館收藏了上千塊「人臉石」。（Facebook@Great Big Story）

日本一家奇石博物館收藏了上千塊「人臉石」。（Facebook@Great Big Story）

點圖放大看看這些有趣的「人臉石」：

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當然，這種「人臉石」其實都挺抽象的，只不過你只要找到類似嘴巴和眼睛的位置，大腦就會開機自動幫你渲染畫面，一張臉或者一個表情就逐漸浮現在石頭上。

更抽象的是有些人臉甚至被腦補出了名人的樣子，此外有的像是外星人，動漫人物等等。

這個博物館相當小，但裡面的石頭也非常多，畢竟背靠大自然，感覺永遠撿不完。

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其實我小時候也會拿石頭當玩具，把石頭腦補成各種東西。

現在回憶起來，依舊會為當初找到一塊好石頭的自己感到快樂。

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