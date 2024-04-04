射箭擊落子彈？YouTuber應約挑戰足練4hrs　最期待的畫面終於出現

張弓搭箭，一箭射出，可以擊落子彈嗎？



這種操作在動漫裏都很少見，但狂丸之前介紹過的「學習型」網紅Mike Shake就準備挑戰一下網友提出的要求，用弓箭擊落子彈。

問題是，他在拍片1年前其實連射箭都不會。那這不是純純送死嗎？

練了4小時中彈無數次 點圖放大看看Mike Shake的挑戰過程：

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Mike Shake平時主打的就是學習挑戰，就像他自我介紹所説「學習所有技巧，證明我們可以做任何事」。所以射箭不熟練沒關係，去學習就完了。另外要是正常的槍那肯定就活不成了，更別説有些子彈個頭大得誇張。所以為了活命，他決定挑戰彩彈槍，中彈後身上只會留下彩色痕迹，這下死不了了。

準備好後，Mike Shake就向射爆「子彈」發起了衝擊。他設計了一個簡易的開槍裝置，由朋友在遠處拉動扳機，子彈就會向他射出，他則迎着子彈射箭。而結果也不難猜測，剛開始就被一槍「斃命」了。

説起來即使換了槍，這看起來依然是一個不可能的任務，子彈的速度依然過快，槍口還在不斷搖晃根本找不到軌迹。雖然他射不中子彈，但子彈卻可以不斷命中他，於是在接下來的幾個小時內，這個小夥直接被亂槍打成了篩子。好在他並不會放棄，在經歷4個小時的中槍洗禮後，他總算一箭射穿了彩彈槍，如同一箭命中了敵人的喉嚨。不僅如此，這一箭在飛行的時候，也射穿了飛來的「子彈」，黃色的子彈在槍口處直接被射爆。

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四捨五入，算是挑戰成功了。即使子彈不是真的，但難度也足夠大，網友也在為這一瞬間感到振奮，各種目標都立了起來。

當然正如之前狂丸介紹的，這也只是Mike Shake各種技能挑戰中的一項，隨着時間推移，他搞定的挑戰愈來愈多。其中有意思的是，他在拍片1年前才開始接觸弓箭。當時的挑戰是從0開始練習射箭技巧，最初命中靶子就算成功，接着可以射中蘋果，然後射中火苗，之後又練習出了4秒內射出3支箭的急速射擊小連招，感覺再練一練就可以包裝成射箭高手了。

除了射箭，Mike Shake想要學的東西可以説是五花八門。有些技能會讓人覺得我上我也行，有些則給人感覺他確實有兩下子。比如畫畫説練就練，7天時間從小白練習到可以畫出還算美觀的圖案。對我來説這算是一個鼓勵，因為7年前我買了畫板，至今沒有畫過一筆；練習把骰子立起來，成為賭神。不僅可以立住，還能空中搖晃，立在另外一排上。以前以為這都要靠特效，但其實只要想做，就能練出來；學會拉牌；練出Yo-Yo球的技巧；大力劈磚頭；甚至練了一些功夫架勢，單手打雞蛋……

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很多東西在我們的印象中都難得要死，以至於望而卻步，但看着Mike Shake的挑戰也就逐漸理解了什麼是一切皆有可能。他還曾嘗試在學會12項技能的同時打破12個紀錄，當然這些紀錄都是競速類的。例如在11秒內切好一個西瓜，他換了好幾把西瓜刀才完成挑戰，不得不説，這「迪拜刀法」是什麼鬼；30分鐘練習學會了翻轉收椅子，雖然感覺沒什麼用，但確實很帥；超快速度喝完一瓶礦泉水，這個動作經常在網上看到，看起來簡單但做起來不容易，一方面要握住水瓶子一方面要用力推進水瓶的底部，最大的問題是容易把自己弄吐了。最後在他的不斷摸索下，用時1秒2完成挑戰。

按他自己的介紹的數據，他在兩年的時間中，已經掌握了92種技能，堪稱歐美卡卡西，別人的絕招他看完就能學會。簡單的雨傘耍帥小技巧；挑戰難度較大的體育技巧；他甚至連噴火都學了。當然還有一些技能是比較危險，比如後空翻、滑板、跑酷這些體育運動，動不動就要摔跟頭。一些動作在無保護的情況下貿然嘗試，最後只會搞得自己骨頭受傷，傷口滿臉開花。

對於Mike Shake的系列挑戰，不少人覺得總有點高不成低不就的意思。一些技能看起來就像是入門技巧，説不上有多厲害。但對於大多數網友而言，或許需要的不是一個人有多厲害，而是有人能帶動大家起床，為自己想要實現的目標，邁出第一步。就這一點來説，他顯然做得還不錯。

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