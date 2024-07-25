美女憑超狂球技封日本足球隊勝利女神　新招「屁股頂波」震驚網民

撰文：中天新聞網
出版：更新：

以花式足球美技聞名的日本女演員眞嶋優又有新招！

26歲的眞嶋優在社群自拍自錄貼上一段影片，只見她先是用腳輕輕踢球，再迅速轉身利用臀部頂球，隨後再以腳底停球，讓不少粉絲大讚她腰力驚人。

被稱為「日本足球隊勝利女神」　點圖放大看更多眞嶋優的照片：

+31

自3歲就開始踢足球，後來還進入浦和紅鑽隊開辦的足球學校，眞嶋優6歲時演出NHK晨間劇，以童星之姿出道。

「手搖店之花」單憑一雙水汪汪大眼爆紅　當地人揭：藝人等級美貌Pan Piano再挑戰極限　竟直接「裸下半身」彈琴　網民齊錯重點林襄「VR寫真」賣7萬台幣惹議　粉絲話超值　原來包呢項「福利」

大學時期擔任《足球小將》遊戲廣告的主角，2016年起她憑藉花式足球的技巧成為日本花式足球協會（JFFA）官方推廣大使，更被譽為日本足球隊的勝利女神。

【延伸閱讀】靚到以為是AI美女！瘋傳日本乒乓球少女奇蹟美照　紅到登雜誌封面

日本乒乓球美少女菊池日菜（X@hina_ii211）
日本乒乓球美少女菊池日菜（X@hina_ii211）

點圖放大看更多菊池日菜照片：

+19

看到女神大秀新招式，讓許多喜歡她的粉絲留言回應：

「第一次看到用屁股頂球」
「好可愛的組合技！」
「超厲害，不知練習了多久？」

【同場加映】棒球賽直播「不科學身材女球迷」爆紅　無數人跪求IG　本尊終現身

【同場加映】棒球賽直播「不科學身材女球迷」爆紅　無數人跪求IG　本尊終現身
最近兄弟隊和桃猿隊的比賽中，導播意外地捕捉了一位仙氣十足、身材姣好的兄弟女球迷，讓不少人跪求身份和IG。（IG@arieachen）
最近兄弟隊和桃猿隊的比賽中，導播意外地捕捉了一位仙氣十足、身材姣好的兄弟女球迷，讓不少人跪求身份和IG。（IG@arieachen）

身份與IG辣照同曝光　點圖放大看更多女主角Ariea的照片：

+27
「你追不到的女人」　韓國田徑女神上綜藝爆紅　激似aespa這成員「比堅尼辣妹團」玩轉沙灘身材超吸睛　照片瘋傳遭認出主角竟是她無法崩壞的美貌！小惡魔偶像天羽希純考車牌肥佬　證件相反成焦點「被陪酒耽誤的體操隊選手」辣照瘋傳　內行人：高難度瑜伽動作！戰神啦啦隊5生力軍加入打造「11女神海」　人氣網紅小珍奶也當選估下呢個仙氣日本正妹幾歲？超狂凍齡照驚艷網民　竟已有個10歲女

延伸閱讀：

影/大谷翔平「剪髮」清爽現身！練投15公尺秀驚人臂力

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

奧運
巴黎奧運
日本運動員
日本
美女
熱話
中天新聞網