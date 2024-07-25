美女憑超狂球技封日本足球隊勝利女神　新招「屁股頂波」震驚網民

以花式足球美技聞名的日本女演員眞嶋優又有新招！



26歲的眞嶋優在社群自拍自錄貼上一段影片，只見她先是用腳輕輕踢球，再迅速轉身利用臀部頂球，隨後再以腳底停球，讓不少粉絲大讚她腰力驚人。

被稱為「日本足球隊勝利女神」 點圖放大看更多眞嶋優的照片：

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自3歲就開始踢足球，後來還進入浦和紅鑽隊開辦的足球學校，眞嶋優6歲時演出NHK晨間劇，以童星之姿出道。

大學時期擔任《足球小將》遊戲廣告的主角，2016年起她憑藉花式足球的技巧成為日本花式足球協會（JFFA）官方推廣大使，更被譽為日本足球隊的勝利女神。

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日本乒乓球美少女菊池日菜（X@hina_ii211）

日本乒乓球美少女菊池日菜（X@hina_ii211）

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看到女神大秀新招式，讓許多喜歡她的粉絲留言回應：

「第一次看到用屁股頂球」

「好可愛的組合技！」

「超厲害，不知練習了多久？」



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最近兄弟隊和桃猿隊的比賽中，導播意外地捕捉了一位仙氣十足、身材姣好的兄弟女球迷，讓不少人跪求身份和IG。（IG@arieachen）

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