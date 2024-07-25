美女憑超狂球技封日本足球隊勝利女神 新招「屁股頂波」震驚網民
撰文：中天新聞網
出版：更新：
以花式足球美技聞名的日本女演員眞嶋優又有新招！
26歲的眞嶋優在社群自拍自錄貼上一段影片，只見她先是用腳輕輕踢球，再迅速轉身利用臀部頂球，隨後再以腳底停球，讓不少粉絲大讚她腰力驚人。
被稱為「日本足球隊勝利女神」 點圖放大看更多眞嶋優的照片：
+31
自3歲就開始踢足球，後來還進入浦和紅鑽隊開辦的足球學校，眞嶋優6歲時演出NHK晨間劇，以童星之姿出道。
大學時期擔任《足球小將》遊戲廣告的主角，2016年起她憑藉花式足球的技巧成為日本花式足球協會（JFFA）官方推廣大使，更被譽為日本足球隊的勝利女神。
【延伸閱讀】靚到以為是AI美女！瘋傳日本乒乓球少女奇蹟美照 紅到登雜誌封面
點圖放大看更多菊池日菜照片：
+19
看到女神大秀新招式，讓許多喜歡她的粉絲留言回應：
「第一次看到用屁股頂球」
「好可愛的組合技！」
「超厲害，不知練習了多久？」
【同場加映】棒球賽直播「不科學身材女球迷」爆紅 無數人跪求IG 本尊終現身
身份與IG辣照同曝光 點圖放大看更多女主角Ariea的照片：
+27
「你追不到的女人」 韓國田徑女神上綜藝爆紅 激似aespa這成員「比堅尼辣妹團」玩轉沙灘身材超吸睛 照片瘋傳遭認出主角竟是她無法崩壞的美貌！小惡魔偶像天羽希純考車牌肥佬 證件相反成焦點「被陪酒耽誤的體操隊選手」辣照瘋傳 內行人：高難度瑜伽動作！戰神啦啦隊5生力軍加入打造「11女神海」 人氣網紅小珍奶也當選估下呢個仙氣日本正妹幾歲？超狂凍齡照驚艷網民 竟已有個10歲女
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】