AI生成之「2024高考零分作文大賞」！



寫正兒八經的高考作文，這群大模型們一股子AI味，但要是寫林黛玉發瘋文學，它們一個個都是專家。

所謂林黛玉發瘋文學，就是主打一個陰陽怪氣，看似發瘋，實則真情實感。例如：

「妹妹這時候倒是想起來姐姐了」

「何必在這裡說這些話」

「我就知道一切都是錯付了」



我們先上傳了一份「林黛玉發瘋文學」的文檔，讓各家大模型學習其中的精髓。

提示詞：

幫我分析這份文本，它有什麼風格和特色？



然後讓它們模仿這種風格和特色寫一篇高考作文。作文題目我們選用的是中國全國甲卷。

提示詞：

你是林黛玉文學十級學者，請你模仿林黛玉文學的風格和特點，根據以下材料，寫一篇高考作文：每個人都要學習與他人相處。有時，我們會為避免衝突而不願表達自己的想法。其實，坦誠交流才有可能迎來真正的相遇。這引發了你怎樣的聯想與思考？（要求：全篇越瘋、越有梗越好，自擬標題，字數不少於800 字。）



看了一圈下來，豆包是最有林黛玉那味的，開頭就是：

我大抵是乏了，才會這般沒有精神。這高考作文，橫豎是寫不出來的，就這樣吧，不必為難自己。 豆包AI

這是零分作文的節奏啊。

智譜清言是最瘋的。從妙玉、襲人、王熙鳳，一路罵到賈政、賈赦、賈雨村，管他男女老少，抓誰罵誰。還自誇是巔峰之作，內容極度危險，非戰鬥人員請迅速撤離：

瞧瞧，我又開始發瘋了，哥哥也不來攔著我，是覺得我無趣了嗎？ 智譜清言

文心一言是個懂點言文的鋼鐵直男，擺事實講道理，一定要辯出個清渾來；通義千問像極了瓊瑤阿姨的台詞，刪簡就繁，寧濫毋缺，能繞三道彎的決不只繞兩道半，還愛用排比句；最搞笑的要數GPT-4o，這得讀了多少言情小說才寫出如此虐戀情深的高考作文。其他的呢，各位客官自己瞅吧，各有各的瘋癲。

GPT-4o也參戰！點圖放大看看叫國內外AI扮林黛玉作文會生成些什麼驚世傑作：

+ 12

以後我們會透過新專欄帶來更多AIGC 案例演示，也歡迎大家留言評論並給予改進建議。

【同場加映】首屆「AI選美」10強佳麗曝光

【同場加映】首屆「AI選美」10強佳麗曝光（IG@elizavaloo）

AI選美10強佳麗Zara Shatavari（IG@zarashatavari）

AI選美10強佳麗Lalina（IG@viva_lalina）

點圖放大瀏覽：

+ 34

【同場加映】AI美女再進化？20萬粉絲激靚模特兒竟是假的 似到有球星富豪追求

【同場加映】AI美女再進化？20萬粉絲激靚模特兒竟是假的 似到有球星富豪追求

點圖放大瀏覽：

+ 29

【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】