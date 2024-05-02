「AI手機」Rabbit R1銷量狂破10萬　驚揭「只是個Android App」？

「Rabbit R1，它本質上是Android（安卓）系統上面做了個Launcher程序，破解後在手機上就能運行。」本週二，美國記者Mishaal Rahman曝光了知名生成式AI 硬體Rabbit R1的細節，立即引來了科技圈的關注。



幾個月前，Humane、Rabbit 兩家新創公司陸續推出他們的人工智慧設備——Ai Pin和Rabbit R1。最初，有些人認為這些設備將開創穿戴式人工智慧的新時代。然而，幾個月過去了，對於這兩款設備的爭議逐漸增加。

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Rabbit R1首次亮相是在CES 2024上，它是一款手掌大小的AI智慧型設備，售價199美元。背後的研發公司Rabbit 致力於基於大型行為模式（Large Action Model, LAM）研發下一代作業系統。

R1是一個完全獨立的設備，主要透過自然語言來驅動。小小裝置五臟俱全，觸控螢幕、按鈕、滾輪、麥克風、喇叭、360度全景鏡頭，支援藍牙和Wi-Fi，也支援USB-C+SIM卡槽。這種橘色的立方體看起來彷彿擁有魔力。從參數上看，R1的大小大約是iPhone的一半，重115克，它配備了2.88英寸的觸摸屏，內置2.3GHz的聯發科處理器，4GB內存和128GB存儲空間。然後是由硬體承載的軟體和作業系統，它搭載的作業系統名叫Rabbit OS，連接的雲端AI不叫大語言模型，而被稱為「大動作模型」，這種模型被描述為一種應用程式的通用控制器。

不過它顯然具備大模型時代AI技術的所有特徵。你可以向R1 提問，透過按下對話按鈕，500毫秒內就能得到回應，無需任何喚醒方式，回答過程還附有字幕。

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就像許多新形式的科技硬體一樣，自從CES上爆火以來，Rabbit R1經歷了全網熱議，供不應求，以及一波波討論。有人認為它開創了全新的智慧硬體品類，「這才是AI時代的iPhone時刻」；也有人認為這種硬體能做的事「一個app就能解決」、「為什麼不用手機？」。然而爭議不妨礙R1熱賣。

4月24日，Rabbit R1舉辦發表會，在24小時內，售價199美元的R1就賣出了1萬台。補貨之後再次售罄，至今已賣出了超過10萬台。新創公司Rabbit也順利搭上了生成式AI這一波爆發的順風車，累計融資已達5,800萬美元，最近一輪融資是在3月。

人們正在熱捧新產品。但另一方面，客觀來說，Rabbit R1提供的功能，Android手機基本上全部可以做到，甚至是單一Android應用程式就可以完成。例如，與大語言模型（LLM）透過自然語言對話的方式獲得問題的答案、給物體拍照以獲取有關它的信息、從Spotify播放音樂、從Uber打車，從Doordash訂餐...... 這些Rabbit R1的功能我們在智慧型手機上就可以完成。在許多最新一代旗艦手機中，這類功能也是被列為特色的能力。

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如果像Rabbit R1這樣的人工智慧小工具可以做的所有事情都可以透過app來實現，那麼其實應該多一事不如少一事，直接用手機接入AI才對。更何況Rabbit R1似乎就是在底層運行Android，而用戶互動的整個介面是由單一Android應用程式提供支援的。

Mishaal Rahman表示知情人士與之分享了Rabbit R1的啟動器APK。 Mishaal Rahman經過一些修改就成功地將其安裝在Android手機上，具體型號是Pixel 6a。Mishaal Rahman表示：「安裝完成後就可以像設定Rabbit R1一樣設定Android手機。手機上的音量加減對應於Rabbit R1的硬體按鈕。建立一個『rabbithole』帳戶，就可以開始與AI助理對話。」

由於Rabbit R1的顯示器比Pixel 6a明顯更小且解析度更低，因此主螢幕介面僅佔據手機顯示器的一小部分。儘管如此，我們還是能夠向人工智慧助理提出問題，就好像實際使用Rabbit R1硬體一樣。所以簡單來說，雖然R1上的作業系統可以是一個客製化Android系統，甚至是一個客製化的Android ROM，但其實只是包含在一個.apk檔案中的app，並且可以在其他地方安裝。

在Reddit上，已有人表示也收到了洩漏的程式碼，遺憾的是它可能確實是一個不錯的Android/iOS應用程式。Mishaal Rahman沒有費心測試任何其他功能，例如Spotify整合、Vision等，但如果其中一些功能不能用，也沒必要感到驚訝。畢竟，Rabbit R1的啟動器應用程式旨在預先安裝在韌體中，並被授予系統級權限。

無論如何，Mishaal Rahman認為在手機上運行應用程式表明：「從本質上講，許多利基硬體產品都是在AOSP的修改版本的基礎上運行的。」

消息曝出後不久，Rabbit公司創辦人兼執行長呂騁迅速回應了Mishaal Rahman：「Rabbit R1不是Android應用程式。我們知道有一些非官方的Rabbit作業系統應用程式/ 網站模擬器。我們理解人們渴望體驗我們的AI和LAM，而不是等待他們的R1到來。話雖這麼說，為了消除任何誤解並澄清事實，Rabbit OS和LAM在雲端上運行，具有所謂的AOSP和較低級別的韌體修改，因此沒有適當操作系統和雲端點的本地盜版APK，將無法訪問我們的服務。 Rabbit OS是為R1量身訂做的，我們不支援第三方用戶端。在今天的OTA之後，我們實施了多項雲端驗證改進來驗證裝置/ 用戶端請求。我們保留追究針對我們服務的任何惡意和非法網路安全活動的所有權利。」簡而言之，官方對此予以了否認。

有網友表示，即使真的只是app的模式，R1也值得購買，因為使用它就不需要在已經非常複雜的手機上找app了。作為一款生成式AI硬件，Rabbit R1的價格比AI Pin便宜的多，同時擁有豐富的功能。也許，是時候看看數萬用戶的實際使用體驗了。

【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】