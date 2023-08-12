深圳美食｜烤生蠔¥1隻　鐵板魷魚10蚊3串　4大夜市掃街小吃懶人包

問：「深圳夜市哪家強？」



就像很多人說的，深圳的夜文化不能只有加班。雖然說「路邊攤」一直飽受爭議，但它一直是深圳煙火氣的代表。

1蚊1個的烤生蠔（人民幣，下同）、10蚊3串的鐵板魷魚、10蚊的炒米粉……深圳人早已愛上了這些夜市檔口獨有的「鑊氣」。夜市雖小，但煙火照亮的，正是這座城市的夜間經濟的繁榮。

今晚，一起打卡深圳最有名的4大夜市吧。你們還有什麼私藏的夜市清單，趕緊留言分享給大家。

1. 西鄉鹽田步行街：深圳版「廟街」

論深圳的夜市生活，西鄉人自然不會服輸。畢竟在他們的地盤裏就有一條深圳版「廟街」。

一條不超過三百米的街道，開起了近百家小攤。跟別的夜市不同，這裏每家檔口都有自己的外擺台，看中的小吃即點即做，還送餐到桌，在我看來這是深圳最標準的夜市了。

儘管步行街裏有的攤位連名字都沒有，但最後能留下來的，往往經得住嘴刁的食客的考驗。

去街頭買一碗碣石糖水，街中央拿一盒靚仔壽司，再去街尾點一份炒粉，在這裏，你才會真正感受到夜市的魅力。

西鄉鹽田步行街

地址：寶安區鹽田社區夜市文化街

交通：深圳地鐵1號線西鄉站B出口步行1.1公里

營業時間：周一至周日：18:00以後較熱鬧



2. 水圍夜市街：CBD唯一夜市

水圍夜市，深圳少有的CBD夜市，也是福田夜裏最熱鬧的街道。

白天，這裏不過是城中村裏平平無奇的街道，但是下午4點開始，窄街的氣氛開始熱絡起來：數十家售賣各色美食和物件的推車小攤陸續出現街頭，一家緊挨着一家，整整齊齊地一字鋪開。

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水圍夜市和其他地方不同，在這裏，抬頭就能望見福田CBD的摩天樓宇。步行數街之遙，白領們便能完成從行業精英到地攤吃貨的身份轉換。

鼎盛的人流，對應的是極為簡單的就餐環境，往路邊開個桌子、擺幾張塑料凳能開席。因為這裏離福田口岸很近，水圍夜市的存在，也吸引了很多香港人，經常能看見不少拉着行李箱的香港旅客。

夜市街裏，飄散的誘人香氣，最終融入了多少人的青春回憶。路邊攤講究的往往不是味道如何，而是誰願意陪你來吃。不論從何而來，為何而來，這份人間煙火是最好的慰藉。

水圍夜市街

交通：深圳地鐵福田口岸站B出口

營業時間：周一至周日：18:00以後較熱鬧



3. 布吉長龍美食街：布吉的秘密據點

布吉長龍美食街，一個需要「晚到」的地方，是附近打工人下班後的第一站。時間來早了，這只是一條普通的老街，但晚上6點後，空蕩的街道儼然變成了煙火鼎盛的深夜美食街。

深圳布吉長龍深夜美食街～特色美食小攤大盤點👇👇👇

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美食街由長龍路、長吉路2條路組成，50家美食小攤小店分散在兩旁街道，水煎包、臭豆腐、韭菜粿……各種食物香氣瀰漫在夜色中，濃濃的煙火氣也隨着鍋碗瓢勺的碰撞漸漸升騰。

晚上10點半，布吉人的夜生活才剛剛開始。小攤的老闆們也迎來了最忙碌的時刻，一時之間燈牌閃爍，燒烤攤煙熏火燎，油炸聲滋滋啦啦、熱辣滾燙。直到我們吃飽喝足離開，街上的光亮也絲毫未減。

這裏是高樓掩映間難得的城市煙火氣，每一家小攤，用簡單的美食，慰藉每一個晚歸的人。要問我夏夜的美好是什麼，亦不過是來這兒吃碗番薯粥，買份臭豆腐，有時間的話，不妨來逛逛布吉長龍美食街吧~

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布吉長龍美食街

交通：深圳地鐵長龍站C2出口，導航步行至長盛路於長青路路口交界

營業時間：周一至周日：18:00以後較熱鬧



4. 龍崗羅瑞合美食街：龍崗人都知道

講到深圳的夜市，羅瑞合美食街是永遠繞不開的地方。「客家民俗風情街」是它最早的名字，幾年浮沉，風俗不在，但美食依舊。羅瑞合美食街美食街的誘惑，足以讓夏天的美女聞風喪膽，更是鍾愛夜跑的人不能踏足的「禁地」。

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這裏可以說是深圳小吃的天堂，不管是夜市老三樣：生蠔、鐵板魷魚和炒飯，還是年輕人最愛的提拉米蘇、檸檬鳳爪，這裏定有你的最愛。

燒烤攤檔永遠都佔據在夜市街的前排，三四家聯排、生蠔、肉串各有分工，有時還會開一張小桌子，露天「小排檔」說的就是這裏。

街尾的老牌牛雜和蘇記牛雜誰才是羅瑞合NO.1？直到現在，都還未能決出勝負。雞蛋堡、煎餅果子、四川涼菜……明明是最普通的街頭小吃，放在夜市裏卻能吃出新鮮滾熱辣的美味。

或許正是多年街邊掌勺的歷練，才讓這裏的每家檔口都賺滿了附近的回頭客。

走完美食街，還有一條水果街可以將你今日晚餐「升華」。短短數十米，連開着三四家水果檔口，住附近的人都知道，這裏的水果最新鮮。除此之外水果街上還分佈着幾家雪糕批發、美甲和服裝店，走走停停，可以邊吃邊逛，還真有種「泰國夜市」的氛圍感。

龍崗羅瑞合美食街

交通：深圳地鐵3號線南聯站B2出口

營業時間：周一至周日：18:00以後較熱鬧



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