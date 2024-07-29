內地90後「夾份買樓」成潮流　心儀單位秒變能負擔　分享上車過程

根據CBNData 2016-2019年的數據顯示，以城市平均可支配收入以及二手樓均價計算，年輕人想要全額買一間80平（平方米，下同，約861平方呎）的剛需房，在北京、上海、廣州分別需要工作71年、65年、115年。



編輯：秦楚 責編：陳子文（一条）

「拼單買樓」一族誕生。毫無血緣關係、沒有婚姻契約、拼單「上車」，利益有保障嗎？房產會有糾紛嗎？一条採訪了3組位於一線、新一線城市的「拼房族」，與他們聊聊拼單買樓的「喜」與「憂」。

北漂5年，通過拼單，我在北京買了房子——Jennifer & 小白（北京，均為互聯網產品經理，28、30歲）

北京102㎡（1097.9平方呎）精裝住宅，總價870萬（人民幣，下同）；2022年買入，2025年交樓。北五環望春園、茉莉園、亞運村……是我和小白拿著北京地圖篩選出來的僅有的幾個可以「拼房」的區域。在北京能留給我們選擇的地區其實就那麼幾個，我們倒是想去海淀買樓，但那樓價讓人望塵莫及。

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為什麼會決定「拼單買樓」呢？

我和小白是發小，從武漢到北京，算是名符其實的「北漂」。我們都在網路產業，工作五年手上都各自存了一些錢，但還遠遠負擔不起北京的樓價，之前也沒敢奢求過。直到我們身邊的同事、朋友這兩年都開始著手買樓。我們發現身邊其實不乏「拼單買樓」的案例，有不領證的男女朋友拼房的、也有像我倆這樣十幾年好友拼單買樓的。

今年年初，我倆觀望了一下北京房市，相比前幾年較平穩些，有一天正上著班，小白突然發來消息：「要不一起拼著買一套？」顧慮肯定有。我最擔心的是：如果後期我們關係有變故，房產該如何處理？有問題就解決。我便上網搜索，也諮詢了律師，發現一個關鍵點：如果是婚姻關係下購房其實風險更大，和朋友拼房只要劃分清楚，反而可以分擔風險。

於是，今年4月我們啟動「拼單買樓」的計畫。揣著350萬的首期預算，在北京，我們開始了持續3個月的看房史，從4月一直看到6月，假日也沒落下。先去的北五環。最開始我倆的目標是二手樓，覺得簡單裝潢一下就可以入住。然而看二手樓不亞於玩「大冒險」。經紀帶我們去看的二手樓奇形怪狀的，房子裡有棱形、銳角、梯形，還有像龍蝦觸手的形狀；有基本沒有採光的，整個屋子烏漆嘛黑；還有一次去了一個二手樓，民工還上下舖式住在裡面，我們推門進去的時候，他們正好在面無表情地吃麵……

4月底，在望京新城，我倆終於看到一間比較乾淨、方正的房子，甚至還有一間陽光房，社區容積率也不錯，那是我們最接近簽約的一次。但因為價格談判，一直僵持不下。後來聽說陽光房和贈送面積都是違規搭建，如果物業干涉，這幾處最吸引我們的空間是需要拆除的，有種「劫後餘生」的慶幸。在「拼房買樓」的每一步上，我們都十分謹慎，生怕被騙了。

兩月之後，我和小白都對二手樓有些疲了，我們開始轉變方向，看樓花。我們研究了北京離城區近一點的所有新盤信息，崔各莊附近的樓盤是我倆能買得起的。這和看二手樓的時候完全是兩種體驗！整個售樓處金碧輝煌的，大廳桌面上都擺放著香薰，銷售員帶我們去看樣品屋，裡面還帶有酒櫃。其中102平（1097.9平方呎）的賣得最快，這個地段不到10萬/㎡、且是精裝，性價比極高了，而且不用像買二手樓那樣考慮它是不是「滿五唯一」和貸款額度（北京新房可以四成首期貸款無上限，二手樓貸款有上限，五環內303萬，五環外243萬）。

綜合考慮與對比後，我和小白一拍即合，102平、兩房一廳、870萬，我們「上車」了。定了房子後，我倆開始湊錢，各自能拿出的現金、能從基金和股票裡套出的錢、從選擇權裡能兌出來的錢、兩家父母能藉的錢……小白負責做公開帳目表，我兩個都可以隨時看到錢的狀況。我們首期比例為4：6，我出4成，小白出6成。最後我湊了100萬，找我爸媽借了20萬；小白湊了80萬，找他爸媽借了150萬——首期350萬交上了。

我們用組合貸的形式，每個月貸款3萬，明年開始還貸款。我倆會準備一張專門還貸款的卡，每個月往裡面轉錢，到時候會根據雙方具體經濟狀況協定還款比例。房產證上，只寫了小白的名字，因為他有北京的五年社保和居住證明。但我不因為房產證名字而擔心。交首期前，我們就去諮詢了北大法律系的朋友，簽了一份《共同購屋協議書》。協議中，明確規定了包括房屋權利、出資情況、處置資金分配、履約責任、協議變更或解除等。也規定如果其中一方想要處置房子，若沒有協商一致，則需付20萬違約金給另一方。同時，也明確了等我的居住證辦理下來後，房產證上需再加上我的名字。簽約完成的那天，銷售給了我們一張600塊的海底撈卡。我倆之前去海底撈從來沒有吃到過600元，就很「小市民」，那天進去高興地一通點，晚上撐得睡不著覺。

拼房買樓後，我和小白搭的士不再打優享（滴滴叫車平台的服務），開始研究各種優惠券怎麼用，畢竟咱以後也是有北京房貸的人了！

拼單買樓，每一步都「拼」得明白——萌萌兔 & Motto（廣州，地產從業者、電商行業，31、35歲）

廣州89㎡（957.99平方呎）精裝住宅，總價98萬；2019年買入，2020年交房。活性碳包、巴斯夫油漆、綜合工具箱、榻榻米床架……這是我和motto為「拼」下來的房子買的各種軟裝清單，細緻到一卷美紋紙、一把熱熔槍都「榜上有名」，每一項物品都被我們清清楚楚地記錄好購買日期、通路、價格。我們會把這些費用AA平均到我兩個的裝修費支出裡。上千塊的東西，例如買的大型電器類我們會當場進行AA結算，如果是小件物品會存在表格中定期結算。

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我和motto從大學畢業就一直一起合租、群租，7、8年的租屋生涯，讓我們輾轉遍了工作地點週邊大大小小的出租房。也想買樓，但薪水永遠跑不過樓價。兩三年前，有一天我在網路上看到「拼房」的概念，那時相關資訊並不多。我和motto開始研究琢磨這事，對這個方法既充滿期待又很猶豫。但一直只停留在討論階段，沒有具體計畫。直到2018年，我把腳摔斷了，那段人生經歷使我下定決心，踏開了拼單買樓的第一步。

當時我們租在一個九樓無電梯的老公房裡，每個星期我都需要去醫院換藥，每次都要花很長時間從九樓拄拐杖跳下去、再跳上來，有時候還需要麻煩motto背我一段路。在家裡躺了兩個月後，我覺得我真的住夠了二手樓和老破小！傷好後，我和motto說：「要不我們試試拼一套房吧？帶電梯的那種。」

於是我和motto「兵分兩路」，我負責在各種網站、APP、中介朋友圈上看房，她負責跟著中介了解每個地區的買樓利好政策。相較於北京、上海、深圳，廣州離市區遠一點的地方的樓價不算高。我們主要目標是新的樓盤樓花。開始看了兩套公寓，但是地理位置、內部結構等我們都不是很滿意，回來的路上坐在中介的小電瓶車後面，其實有點灰心。第三次看房，就是我們現在的家。環境、格局、房屋性質都符合我們的標準，所以沒有太多猶豫就定下了這間套房。雖然離市區遠些，但89㎡（957.99平方呎）的精裝，總價98萬。

簽約前，我們簽署了一份《合資購屋協議書》，協議書總共四份，我們和雙方父母手裡都保留一份。因為希望保留我的公積金首套房貸款資格，協商下，約定房產證上只寫motto一人的名字，用她的名義貸款70萬。房產證下來後由我這邊進行保管，與房子相關的聯絡資訊寫motto的名字，但是電話留我的－有關房子的所有事項雙方之間都存在一個「羈絆」。首期款我們共付了30萬，AA平分，一人拿五成。每個月3800塊房貸，一人一半。我倆還建立了一個共同還房貸的帳戶，每個月我們把錢打進去，水電費、物業費支出也在卡里扣除。所有在房子上花費的東西都數據化、紙質化，「拼」得明明白白。

我倆短期或近幾年暫時沒有結婚的打算，但也討論過萬一結婚的情況：如果其中一人結婚了，另一個人可以繼續居住，不因為其中一人結婚就賣掉房子，把這裡當作是給自己的一個「落腳點」。畢竟在我們這個年紀，在外面漂泊了這麼多年，有一個避風港，是很重要的事。

拼單買樓見證了我們，從單身到各自組建家庭——Ruby & 包子（成都，電商行業、獵頭，28歲、27歲）

交房的那天我們雙方都是全家出動，我先生、婆婆，朋友包子的先生都一起來了，她父親因為無法到現場，還開了個視頻體驗了一把「雲交房」。對於「拼房買樓」，我和包子始終都是比較輕鬆的態度，但是我們父母一直顧慮比較大。當時房子簽約，我們完全聽從售樓處人員的「招呼」，刷卡、簽字、按手印……沒什麼猶豫的。但我爸爸和她媽媽非常緊張，一直在我們旁邊囉唆「這件事靠譜不靠譜」，每一個環節都在一旁看了又看。

點圖放大看看Ruby與包子拼單買樓的相關照片：

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最開始我們提出想要「拼房買樓」的時候，我媽很是擔心，問我：「你們關係再好，也只是朋友，以後各自組建家庭後，房子怎麼辦？算誰的？風險誰承擔？」而這個「拼」來的房子剛好見證了我們從單身到已婚。我們是八年的好友，2018年大學畢業工作一段時間後我和包子各自存到了人生中的第一筆「小錢」。回成都之前，我在上海工作，最開始在東方衛視實習，為了省錢在8號線附近租合租房，環境一言難盡。後來搬出去租了單人房，房租又變成了當時最大的開銷。

2019年1月，買樓子的想法慢慢冒了出來，有一間房子，好壞都是自己的，一不用付房租，二沒有誰能讓我搬家。考慮到手頭上的錢不多，我和包子先是提了一嘴「拼單買樓」的想法，包子的反應沒有我想像中的驚訝。我們身邊女孩買樓的幾乎沒有，除非家裡條件好，靠自己買樓的特別少，可能千分之一？抱著試一試的想法，我倆先是看了一圈成都的購房政策，兩年社保的限制讓我們沒有條件買住宅，於是我們決定去公寓地產那邊「碰碰運氣」。

地產中心的講解員告知我們，如果雙方都沒有結婚，同性可以一起購房並且雙方同時登錄房產證，而當時我倆都單身，「拼房買樓」這件事就這麼定下來了！我們選房的考慮主要是地理位置，最後選定了位於理工大學附近的公寓。因為買的時候盤要截止了，我倆比較幸運，一萬四一平（10.764平方呎）拿下了這套房子，首期加稅一共需要37萬左右，一人平攤18萬出頭。但當時我突然遇到了一些變故錢不夠，包子去找她爸爸借了10萬塊先墊給我。

包子其實是典型的金牛座，在花錢上面清算得非常仔細，就算是親老公，也休想多花她一分錢，但是藉這10萬塊錢的時候她連藉據都沒有讓我寫。包子身為主貸方，我身為共貸人，貸款10年，一人一半房貸，有了屬於我們的安身立命之所。基於互相信任，沒有公證、沒有協議，我們就這樣「上了車」。

當時我們想也許這就是我們這輩子唯一一間套房，以後也許會嫁人、結婚，但也是跟兩邊的家庭一起去買，不太有可能再去買一套屬於自己的房子了。沒想到，從簽約到交房，這一等就是三年。在等待交屋的三年裡，我和包子都遇見了各自的「另一半」，有了自己的小家。2021年我遇見了現在的先生，談婚論嫁前，我告訴他我和朋友婚前「拼」了套房子，還需要還10年貸款。先生很尊重、理解我們的做法，這也讓我有一些感動。其實結婚時，我也做過最壞的打算。我當初沒有做婚前財產公證，萬一未來真的遇到婚姻問題，我願意簽字放棄這套房子，把房子整個轉給包子。

今年10月包子即將舉辦婚禮，我們的房子也交屋了。交屋當天，包子激動得把19年買樓簽約時發的朋友圈，重新找出來截圖又發了一遍。我倆還興沖沖地跑去吃了一頓火鍋，特別熱，但我們一直在「傻笑」。「拼房買樓」對我們來說最大的意義，可能就是兩個女孩，能擁有一套房產證上是我們兩個人名字的安身之處。

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拼單買樓「過來人」的建議

1. 拼單買樓優先找三觀一致的人，相互了解、足夠信任，如雙方父母輩相識，可加強制約，降低一定風險；

2. 做最壞打算與設想，分析自己是否有抗風險能力，如果無法承受，不要有僥倖心理，馬上停止；

3. 即使是拼單買樓，不要把全部資金投入，手裡保留一部分流動資金，防止地產暴雷被套牢；

4. 考慮好首套房貸款利率、首期比例、契稅、購買資格等問題，全面了解每個城市首套房政策、利好政策後再做決定；

5. 相關的利益分配需要簽合約確定，包括房屋權利、出資狀況、處置資金分配、履約責任、協議變更或解除等，彼此都有保障；

6. 還款或首期款交易時，需備註對方姓名、身分證字號以及款項用途，依序具有法律效應。

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