鬼月｜同親戚細路玩捉迷藏「贏咗就講個秘密你聽」　內容極恐怖

我三月因為被公司暫調到台中分公司支援人力，因為不想住在飯店，就想去住在台中朋友的家。



文：李姓網友（發表於靈異公社）

最後是朋友小玟的家，沒想到小玟爸媽因在國外出差，因疫情班機排不出來，暫時回不來，家裡只有她一人。

在我到台中的當天，小玟親自來高鐵站接我，看到她的臉色不太好，就換我當司機。一經小玟導航報路才知，她現在住的家是剛搬來快半年的家，舊家因為交通不方便租人了……

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小玟住的新家是個四層樓的透天中古屋的最邊間，由於重新裝潢後沒多久，小玟爸媽就因為工作出國，所以三4樓的房間都沒有動過。小玟帶我到3樓的某間房間，一打開房門，裝潢的油漆味就衝了過來，那味道讓我覺得頭有點暈，於是小玟把房間一間一間的開，直到4樓靠近樓梯間的那間房讓我覺得味道好點。但此時小玟很疑惑的問我：「確定要在4樓嗎？因為爸媽覺得4樓目前還用不到，所以4樓的房間都還沒有重新裝潢。」我因為鼻子過敏，受不了那油漆味，沒有多想就在4樓房間住下了。晚上跟小玟一起吃了晚餐，聊到晚上快11點，才各自回房休息。

隔天早上下樓時，發現小玟不在家，想必是去上班了，幫我準備了早餐，留了紙條說，晚上9點才回來，晚餐請自理，留有一台機車借我。我在台中分公司要習慣新環境，又要忙著交接資料，很快就來到下班時間，我買了晚餐回到小玟家，發現小玟家沒人時，整棟房子裡都黑壓壓的，讓我有種壓迫感。這天上班我真的太累，直奔上4樓洗澡，在房間吃完晚餐就想休息一下，這時我躺在床上滑手機，想確認主管有沒有交待工作事項，時間是晚上的7:21。過沒多久，我聽到了一聲很大聲的關門聲，我下意識的覺得是小玟回來了，便起身去樓下找她，但我打開房門，走下樓梯發現燈都沒開，一路黑到1樓，我覺得害怕就快速的跑回房間。原本想撐到小玟到家，眼皮愈來愈重直接睡著了。

隔天起床，還沒刷牙洗臉就往樓下衝，看到小玟坐在客廳看電視吃著早餐，我頻道歉說「真的太累了，所以沒等妳回來就睡了」，小玟也沒在意，回說：「快去換衣服在下來吃早餐。」但這時我看的出小玟的臉色很疲倦。在我再次下樓吃早餐時，小玟拉著我坐在客廳沙發上，並說她今天休假要回房休息了。我因為剛到台中分公司，很多地方要熟悉，所以沒有花多的心思在小玟身上。

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可能我住在小玟家的第一星期，因工作量多，下了班就想快速洗完澡，有時連晚餐都沒吃很快就入睡了，只有在休假時能和小玟相處。我住在台中神崗的姑姑知道我在台中，並把女兒樂樂帶到小玟家，讓我在週末幫樂樂補習數學和國語。小玟很好客，並沒有反對樂樂週末來住，反而會幫樂樂準備小點心跟玩具。這期間有時晚上會聽到關門聲，其他也沒什麼怪事發生。

這天週末，姑姑又把樂樂載來小玟家，因小玟這天有上班，所以只有我跟樂樂在家，樂樂說：「姐姐來玩捉迷藏，若姐姐你贏了便告訴你一個秘密。」等了約五分鐘我便開始找樂樂，後來在3樓最邊間的衣櫃裡找到樂樂。樂樂開心的說好好玩，但接下來她說的秘密讓我寒毛直豎，樂樂嘻鬧的說：「姐姐，現在不只我們兩人哦！有個叔叔在2樓。」樂樂說完就跑下樓，留我一人站在3樓的走廊上狂冒雞皮疙瘩。我很確定剛上樓時沒有看到其他人，但我沒那個勇氣去問樂樂說的是否是真的。但我開始會注意樂樂的一舉一動。

眼看著小玟的精神愈來愈不好，有時還會站著發呆好幾分鐘，我多次要帶小玟去看醫生，小玟都是以要賺錢或是真的太累不想出門為由拒絕了，我們甚至因為去看醫生而有爭吵過。後來小玟甚至買了止痛樂，和一些保健食品回來，勸我不用帶她去看醫生。

又到了週末，樂樂一進屋子，對著樓梯方向說了一句：「叔叔你好。」小玟卻沒有感到訝異，而是對著樂樂說：「你好乖。」我滿臉問號，在樓梯的方向沒有站人啊！心想應該是童言童語吧！接下來吃了晚餐，補習國語和數學時，樂樂都很正常。只是樂樂原本和我睡在同一個房間，這天睡前樂樂說想自己睡一個大床，便把棉被和課本搬到我斜對面房間睡了。一開始我很反對，但我拗不過樂樂，只好讓樂樂別關房門，讓我看的到。我守著樂樂到快12點才回房睡。

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半夜我被走廊的腳步聲給吵醒，由於房門沒關，我看到小玟在4樓的走廊來回的走，直到樂樂也被腳步聲吵醒，看到走廊第一句話是：「叔叔你怎還沒睡啊？」樂樂一說完，小玟發出詭異的笑聲就跑下樓去了。我這時不知哪來的勇氣，牽著樂樂的手，把一路往下的燈全打開，在1樓沒看到小玟，硬著頭皮跑到2樓小玟的房間，發現房門上鎖，我狂敲門，小玟開門睡眼惺忪的問說：「發生什麼事了？」但樂樂這次看到小玟沒在喊叔叔，我也只好讓小玟在回去繼續睡。

隔天天一亮，我便打電話給姑姑，讓姑姑快把樂樂接回去，這時我才發現小玟已出門上班去了，雖然是白天，但昨晚發生那樣的事，讓我一個人待在小玟家，我真的開始會害怕了。一連四天小玟像刻意躲著我一樣，我都沒辦法好好問小玟這個新家的情況。

這天姑姑打電話來說，週末又想把樂樂帶過來小玟家，我直接在電話中，把樂樂在小玟家的情況全說了，姑姑連忙的說要帶樂樂去收驚。晚上等到小玟回到家，我便提議帶小玟去大間的廟宇看一下，但我這句話才說完，就聽到廚房有鍋子掉下來的聲音，讓我嚇了一跳，我想帶小玟去飯店住幾晚，但小玟推辭的說工作太累了，要回房睡了，我怎麼拉都拉不住。

這晚我擔心小玟自己一人會出狀況，洗完澡便叫小玟來我的房間一起睡，小玟也沒拒絕，我把整棟房屋的燈全打開，我讓小玟睡在床上，而我睡在她床邊的地板上。不知怎麼了，我才一躺下，私毫沒覺得地板太硬，居然直接睡著了。

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這晚我做夢了，夢裡下著雨，我在某個山區的產業道路上，怎麼都找不到下山的路，走著走著看到一個屋瓦房，想進去躲雨，但門怎麼都打不開，我只好坐在門前階梯等雨停，覺得愈來愈冷時，背後的門打開了，幽幽的傳出一句：「勸你別做吃力不討好的事。」我的背突然被踢了一腳後我就痛醒了。

當我清醒才發現，小玟不在床上睡，而房間的燈是關著的，我想去小玟房間看，但房門一直打不開，燈也打不開。我一直轉著門把，不知過了多久，門外的走廊，又出現了腳步聲，這時我真的很害怕，只好半夜打電話給姑姑，讓姑姑幫找個能信任的師父來小玟的家看一下，我就這樣待在房裡等到天微微亮，發現門能打開了，衝下樓去找小玟，這時小玟已坐在客廳，微笑的對我說：「你起床了啊！」讓我覺得很毛，我跟小玟保持著距離，而小玟也一直看著我。

不知過了多久，小玟家的電鈴聲響了，我透過窗戶看到是我姑姑，正要去開門時，小玟衝了過來，用吼叫的聲音說：「不准開。」好險我離大門較近，一打開了門，小玟吼叫了一聲就昏倒在地上了。師父一進門，手上就拿著像法器的東西，把屋子全走了一遍，說了一句：「放心，這房子沒問題！」就走到小玟的身旁，此時小玟發著高燒，師父直接叫跟隨而來的人員，把小玟架起來，做了一些儀式後，小玟有清醒些了，但仍沒退燒。

師父說：「把小玟帶到宮廟太遠了，怕會來不及，只好先在家裡解決目前的問題。」師父走到小玟的房間待了一會兒後，直接問小玟說：「前陣子有沒有去山區玩？」小玟細想後才說：「一月底有和兩位朋友去山區野營。」而小玟就是在那次野營，把那位男飄給帶回來了。師父說：「目前只能先讓男飄不傷害小玟的身體，因為男飄喜歡上了小玟不肯離開，這事情要處理需要時間。」這時師父突然很慎重的對我說：「你插手擋了這件事，讓對方對你有了敵意，實在是不建議你繼續待在這裡了。」而我請了一天假，幫小玟連繫了遠在英國的爸媽，說趕回台灣還要等到有飛機可飛，視訊裡跟師父溝通完後，同意讓小玟先去廟裡的宿舍住幾天。

而我在台中分公司支援結束的時間也快到了，剩下的幾天都睡在姑姑家的客廳裡。回到高雄後，我都有打電話問問小玟的情況，也好在小玟的爸媽，在小玟住在宮廟宿舍後的一個星期就回台灣了。而小玟被男飄跟上的事，也在上星期正式處理完畢，經當事人的同意，我才分享出來，而事後小玟也學到，不管是去正規露營地或山區野營，人數要夠多，且要戴上護身符。這次事件也該謝謝樂樂的童眼才能看出小玟的家裡另有他人在。

網民留言

「還好有妳的細心與貼心，救了小玟。」

「有些體質較特殊小孩，都會看到我們看不到的『東西』。」

「太驚悚！」

「好人難做，但不能見死不救。這經歷實在太可怕了。」

「很像電影情節會發生的內容。」

「整起事件最鬼靈精怪的就是那位姑姑，每逢假日就把小孩丟給別人顧。真是高手。」

「看完雞皮疙瘩都掉滿地了。」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】