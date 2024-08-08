恐怖！荷蘭美女曲棍球員被打到「滿臉血」坐白車就醫　劇情神展開

巴黎奧運女子曲棍球項目7日進行4強賽，荷蘭雖以3比0擊敗阿根廷，但場上發生濺血一幕，意外引起場邊觀眾的一陣騷動。



當比賽第一節時，27歲的荷蘭女將勃爾格（Joosje Burg）被阿根廷選手戈切拉妮（Agustina Gorzelany）的球具擊中臉部，導致勃爾格血流滿面，比賽也被迫暫停，讓全場1萬2000名荷蘭觀眾鴉雀無聲。

但令人訝異的是，勃爾格坐救護車就醫接受治療後，不久就鼻子貼著膠布、塞上棉花重回球場。

27歲的荷蘭女將勃爾格（Joosje Burg）被阿根廷選手戈切拉妮（Agustina Gorzelany）的球具擊中臉部，導致勃爾格血流滿面。（X@robvanderdonk1）

27歲的荷蘭女將勃爾格（Joosje Burg）被阿根廷選手戈切拉妮（Agustina Gorzelany）的球具擊中臉部，導致勃爾格血流滿面。（X@robvanderdonk1）

27歲的荷蘭女將勃爾格（Joosje Burg）被阿根廷選手戈切拉妮（Agustina Gorzelany）的球具擊中臉部，導致勃爾格血流滿面。（X@robvanderdonk1）

坐救護車接受治療 轉眼卻鼻貼膠布、塞棉花再落場還獲勝（點圖放大瀏覽，慎入）：

+ 13

不過勃爾格雖迅速帶傷歸隊，但因沾上血跡不被允許穿同件球衣，團隊人員只好用膠布貼上號碼，讓裁判辨識她的身份。

隊友阿爾伯斯（Felice Albers）表示看到勃爾格濺血讓她十分震驚：

曲棍球很硬，若這種事情發生在自己身上，就太可怕了。

勃爾格受傷時，場上比數還是0比0，但最終荷蘭以3比0獲勝。

她們9日將對上中國，爭取第5面奧運金牌。

【相關圖輯】巴黎奧運最美女選手！匈牙利劍擊女一脫面罩「靚樣驚艷全場」

【相關圖輯】巴黎奧運最美女選手！匈牙利劍擊女一脫面罩「靚樣驚艷全場」

點圖放大瀏覽：

+ 23

【延伸閱讀】巴黎奧運｜韓國冷面女槍手金藝智中學照曝光 意外撞臉男團一成員

【延伸閱讀】巴黎奧運｜韓國冷面女槍手金藝智中學照曝光 意外撞臉男團一成員

點圖放大瀏覽：

+ 13

延伸閱讀：

日本桌球男團4強遭大逆轉 張本智和崩潰跪地：不想活了

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】