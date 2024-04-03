巴士阿叔同女子視訊通話半小時　全車被迫聽內容　卻愈聽愈沉重

多數人搭乘大眾交通工具時都會盡量放低音量，使用手機時也會輕聲細語。



不過有一名男同學在Dcard上發文，透露自己日前下課搭巴士時，一位阿伯講電話開視訊擴音，但對談的內容讓全車的乘客都安靜了下來，而且心情無比的沉重，最後讓原PO還難過的眼眶泛紅，貼文一出引起眾人熱議。

無一人投訴 反而愈聽愈鼻酸 點圖放大看原文全文及網民反應：

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原PO以「今天搭了班很沉重的巴士」為題發文，他說日前放學搭巴士回家時，車上人很多，途中有一位阿伯上車，拿著手機就打開視訊和擴音開始講電話，而且音量很大聲，車上所有乘客都聽得一清二楚。

原PO說電話另一頭是女生的聲音，對方邊哭邊講，阿伯則淡定地安撫她。

只不過兩人談話的內容讓車上所有人瞬間安靜了下來，氣氛也變得沉重。原PO說那個女生透露媽媽昏倒，而且躺在地上頭流很多血，阿伯則詢問有沒有叫救護車、旁邊有沒有其他人？那個女生大哭的說有叫救護車，但身邊沒有人，不知道該怎麼辦，阿伯安撫著要她先冷靜等救護車到，自己已經在路上，正趕著回去。

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接著原PO聽到電話那頭傳來救護車的鳴笛聲，救護人員在幫忙做CPR，女生則放聲大哭喊著「媽媽」，但阿伯卻無能為力地只能不斷安撫。

原PO在車上聽那段對話聽了快半小時，眼眶泛紅都快哭了，車上也變得相當安靜，彷彿全車的人都在為女孩子的媽媽祈禱。

他回憶起幾個月前爸爸和叔叔到山上做水電，結果爸爸意外掉到溪床昏迷不醒，因為在深山收不到訊號，叔叔只好爬下山一個小時到有訊號的地方求救，雖然最後找到爸爸也送醫急救，但最後仍回天乏術，原PO聽到阿伯這段對話有感而發，希望大家能夠珍惜還在身邊的父母。

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貼文引起眾人熱烈討論，不少人都給予安慰和祈禱：

「換成是我，可能在巴士上就忍不住先哭了」

「最近至親往生，看到這篇又整個大哭到不行」

「希望她的媽媽平安無事，感覺在車上的大家心情都很沉重」

「希望那個阿姨平安無事，拍拍原PO你的爸爸會在天上守護你」

「加油，願平安無事」

「原PO的故事我看了也好難過，爸爸在天上會好好的，你跟家人也要好好的喔」

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