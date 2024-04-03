五折撈底買惠州無敵海景單位　560呎23萬有交易　業主：不會虧的

年前，「惠州海景房15萬（人民幣，下同）一套」的消息在社交平台上刷屏。



我們之前也寫過一篇文章，有些深圳人被惠州海景房套牢，五折低價甩賣惠州房產。本質上，這種購房人的至暗時刻，成就了部分低價撈底羊毛黨的狂歡。

但是，惠州，未必真的有15萬一套「包君滿意」的海景房。在惠州10年的中介阿東説，「惠州海景房15萬一套」，事實上也只是極少數的、可遇不可求的房源。像十里銀灘這種偏一點的海景房，最便宜的單間也得20萬左右。能低到15萬的，一般看不到海，或者離海非常遠。他在社交平台上發佈了「惠州海景房15萬一套」的影片，天南海北的人諮詢他：「確定是15萬嗎？幫我搞2套。」他每次都回覆：「這可不是煎餅果子，隨便就能搞一套。」

雖然15萬尚且不能買上一套稱心如意的海景房，但在惠州海景房降價的大潮裏，還是有深圳人五折撿漏，「逆向」撈底買到了心儀的海景房。

看看呂先生花23萬買下的560呎無敵海景單位（點圖放大瀏覽）：

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五折購入，激情「撈底」

呂生買下惠州海景房的速度，可謂是激情下單，極限撿漏。他買樓只觀望了一個星期，前一天在網上看到惠州海景房大降價的新聞，當週他就去了惠州看房，但有些許猶豫。第二週他又去了惠州，原本準備看雙月灣的房子，結果因為跨年，惠州交通擁擠，被堵在了巽寮灣。第二天，中介帶他看了兩套房，他火速訂下了巽寮灣一間52平方米（約560平方呎）的單間海景房。

房子是二手房，上一個房東買下這套房子，花了50萬，現在開價23萬，打了不止五折。房子不需要重新裝修，因為傢俱已配齊，配置和其他惠州民宿差不多，可以直接拎包入住。他看着面朝大海的房子，想象着以後的度假生活，便爽快地全款支付了。雖是激情下單，呂生卻是做了一番精打細算：深圳的房子目前房貸壓力不大，只是想換房難。現在正好是惠州的旅遊淡季，自己週末可以去玩，不住的時候還能出租，賺回一點錢。還有一個原因，他是一個土生土長的東北人，家裏很多人想來南方過冬，買下這套南方的海景房，也正中家裏人的心懷。

北方內陸人士對海的執念，和南方人對雪的執念，相較起來或許不相上下。荊可藍也是一個北方女孩，老家是安徽，她天生對海有着很深的眷戀，一年要去30-40次海邊，過上面朝大海、春暖花開的生活。所以當她看到惠州海景房跌價嚴重的新聞時，內心蠢蠢欲動，在得到了丈夫的支持後，她在中介平台上先提前了解了哪些小區能看到海。

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「小徑灣的風景好、小區也好，但是太貴了，1.5萬一平方米。碧桂園看不到什麼海，價格也不是太便宜，單價看着便宜是因為公攤面積大。碧桂園維港灣的倒是可以，價格不算太貴，小區環境也好，周邊配套還行，預算足夠的話，這個倒是不錯。合正東部灣也挺便宜的，但小區環境沒了解。」最後她在實地看過之後，2個小時便訂下了融創海灣半島，雖然對比之下這個小區也有硬性不足：這個小區環境一般、周邊配套不太好，只適合度假，長期住應該不會太舒服。

荊可藍所買下單位的小區周邊環境優美（點圖放大瀏覽）：

房子是二手房，8成新，第一個房主是14年底購入的，價格50多萬，裝修投入了近十萬。第二個房主80多萬買入，40萬裏包含4萬的增值税，賣給了荊可藍。「他虧得比較厲害，當時房子還有2個多月就滿2年，不用交增值税，他着急出國，要過户，自己把增值税給付了。」荊可藍花了43萬，全款承接下來了這一套86平方米的兩室一廳，相當於五折購入。買入單價和呂生差不多一致，均在5000元/平方米左右。

房子雖然已有些年限，但傢俱之類的都保存良好，幾乎不受潮濕海風的影響，她也因此直接實現拎包入住。她媽媽知道了之後，把她罵了一頓，説她深圳買樓的錢還沒攢夠，就全款買下了惠州的海景房。實際上，她經過了深思熟慮，並非是一時衝動。「一來我21年才來深圳，目前沒有購房資格，二來現階段也確實不敢貸款買樓。我本身是自己創業做工廠的，22年虧損了挺多錢，把老家房子都賣了2套，補窟窿。自己創業具有很大不穩定性，我是不敢再貸款買樓了，怕還不上。」

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總體滿意，瑕不掩瑜

呂生買入惠州海景房近一個月，現在仍然感覺美滋滋。他清楚惠州海景房雖有很大的爭議，但住下來後，他感覺這個房子終歸是利大於弊。買樓後的第一個週末，他便攜全家老小和狗入住，享受躺在牀上就能感受面朝大海的感覺。那天他們邊在陽台燒烤，邊欣賞着海上的日落，內心想的都是：這房子買得太值了。

小區的位置依山傍水，背靠山，面朝海。呂生的房子位於小區的中間位置，樓下有超市和便利店，菜價和深圳相差無幾，「巽寮灣現在海鮮也便宜，最大的皮皮蝦一斤才27塊。」風景無敵，生活也便利，讓呂生有一種來惠州才是生活的感覺。「沒事去燒烤看海，遛狗遛娃，遠離深圳喧囂，很滿意。」呂生以前很少去惠州，他喜歡海上運動，之前都去大鵬玩槳板。買了惠州的房子後，他決定以後都來惠州玩，自己的槳板和衝浪板也有一個固定的安放地。

目前為止，呂生只發現了一個不太能接受的缺點，就是從深圳去惠州的那段高速費，實在是太高，讓他覺得不可思議，但又無可避免。

荊可藍看房的時候，最滿意的一點是，現在的房子離沙灘走路只需要一分鐘，非常方便。房子雖然離沙灘近，但是沙灘人流少，讓她遠離了雙月灣和巽寮灣煙花爆竹的喧囂，還她一份在深圳無法擁有的平靜。「每次一聽到海的聲音浮躁的心就安靜下來了，憂愁也暫時忘記了。」

「小區整體入住率不到十分之一，在這裏玩沙子、看海真的非常自由自在。」窗外的海景也沒讓她失望，「天氣好的時候，海特別藍，海水很清，一眼望去，像極了玻璃海。」這樣的美景，在她買的房子裏得到了價值最大化，房子的客廳、陽台、房間、甚至廁所和洗浴間都能看到海景。

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從深圳開車到她的房子，用時一個小時十五分鐘左右，她買樓近2個月，每個週末都去惠州待着。和她此前為了看海去住酒店不同，她很開心現在完全不用擔心退房時間，不用再火急火燎地從酒店退房，急匆匆地離開，而是怡然自得地去享受。她想起來幾年前第一次來惠州十里銀灘時，看到到處髒兮兮，沙灘上都是垃圾，現在那些都消失不見，轉而變成了很乾淨的沙灘、細膩的沙子和清澈的海水。海邊人也很少，她停完車，步行5分鐘就能到達沙灘。「這比深圳友好多了，週末或者節假日大鵬那邊堵車又嚴重，停車也很遠。」

房子買了兩個月，荊可藍也感受到了住在這裏的一些不足，「這裏的東西和深圳比還貴了不少，早上吃蛋腸粉要8塊錢，我有點驚訝」。小區周邊配套一般，周邊只有一些小菜攤，比較貴也沒有那麼新鮮，生活沒有深圳那麼便利。「還有一個比較重要的，這裏點外賣不太方便。小區對面有十幾家飯店，不過都是海鮮餐廳。價格也不是很貴，有的好吃有的難吃。」

根據中介林先生的總結，近一年購房的客户都趨向比較理性，更會根據自身的經濟條件和實際需求理性選房。「近期我們接觸的深圳客户前來購房以兩種類型居多，一類是自身度假和兼顧養老的需求，一類是本身就非常喜歡海邊的環境且目前價格較為實惠，趁此機遇入手。」

再虧也虧不到哪裏去

雖然社交媒體上對「現在是否為入手惠州海景房的最佳時機」的討論火熱，但觀望的人還是更多。我們諮詢了四個中介，他們均表示，「惠州海景房跌價」的新聞廣泛傳播後，來諮詢的客户很多，但真正入手的仍然是少數，具體數據不方便透露。觀望者即使有撈底的心，也都在懷疑惠州的房價究竟跌到底了沒有，現在入手，是否會重蹈覆轍。

持反對意見的人覺得，且不論價格是否探底，這都不是一筆合算的買賣。因為惠州的海景房如果作為剛需，則太風濕，周邊醫療教育的配套也差。用於度假，則一年住不了幾次，還得交物業費，每次去都得打掃衞生，買樓的錢放在銀行裏，利息甚至可以用來住上等的酒店了。

呂生感覺是否值得買這個問題，還得根據自身情況來做評判。他掏出23萬買入海景房，完全屬於撿漏的思想，因為他感覺，海景房的房價估計跌到頭了，這個年代，買個車還得20多萬。其次，他同時把這當成是一種投資。「目前沒找到很好的理財方式，把這筆錢存在銀行，兩年也就8千的利息。而這套房子如果通過託管和自住，賺回這8000問題不大。」

現在，他在社交平台上發佈放租消息，已經有人向他預訂了春節期間的房子。他放租的價格不高，春節10天，收費1000元。根據他的推測，現在租售比還不高，天氣冷遊客少，等到夏天就會好很多了。他對整體的房價行情持樂觀態度，感覺以後就算住膩了，再賣掉，也不會虧的。

荊可藍感覺，自己現在對房子還新鮮着，暫時不打算放託管出租。有很多北京的朋友知道她買了海景房後，都打算一波接一波地來找她，在南方的海邊住上一段時間。她算了一筆賬，房價和每年2000-3000的物業費加起來，房子每年總共的持有成本在一萬元左右，而她作為一個每年去30-40趟海邊的人，完全能住回本。「我看了過年時的民宿價格，像我們這種兩居室的民宿，一晚上要1000多元，價格還是挺貴的。」

她決定五一、十一這種高峯期也來住，暑假寒假的時候也帶上小孩和老人來小住一段時間，把房子的利用率提高起來。她深知這種配套一般的房子，購買用於經常自住，完全出於情懷。因為沒有太大的流通性，所以她做好了以後虧本賣掉房子，賣不掉就當傳家寶的打算。不管別人怎麼唱衰惠州的海景房，她現在仍擁有極強的獲得感。「惠州應該是除了海南外，買海景房最合適的地方了，這種價格和氣候和配套，內地想不出第二個地方。」

房子折下來5000一平方米帶裝修，對比起她的老家安徽縣城，毛坯房都要8000一平方米，她感覺性價比很高。「買了不住才是坑，如果天天住真的值到家了，周邊深圳廣州香港三個一線城市，惠州自身經濟也不差，氣候也好，還有海。」

「我公公婆婆也特別喜歡這個海景房，那邊養老的人很多，廣場舞從早跳到晚。」但當有人問她現在推薦買海景房嗎，她還是建議理性看待。「要是經常能住的，那肯定推薦。當你覺得幸福的時候，它就已經無價了，它的價值不是只在40萬這個數字上了。如果一年也來不了幾趟的買了也沒啥用呀，肯定不推薦。」

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