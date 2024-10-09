50歲男肛塞13cm罐裝飲料未係最誇　醫生揭更奇怪物品　電池都有份

台灣苗栗一名50歲男子3天無法正常排便，就醫後才發現原來是肛門塞了一瓶長約13厘米、直徑約5厘米的罐裝飲料，經過2個多小時全身麻醉手術後，醫生打開鋁罐拉環，終於順利取出。



該名男子月前到中國醫藥大學新竹附設醫院急診，透過X光檢查發現，一罐蘆筍汁居然卡在肛門內，大腸直腸外科主任邵彥誠原先想以器械徒手取出未成功，最後將病患全身麻醉，讓括約肌放鬆，再以微創經肛門器械處理。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

邵彥誠說明，由於罐子邊緣光滑，手術器械沒有著力點，縱使鋁罐被醫生抓到都凹陷下去，還是拿不出來。從微創手術內視鏡可以清楚看到易開罐罐子沒打開，幸好拉環一側朝肛門方向，使當時在手術檯上協助的副院長沈名吟靈機一動，建議把易開罐的拉環打開，罐身出現洞口後，有了施力點，才成功將易開罐取出，手術完隔天即可出院。

【相關圖輯】便秘｜肛門專家教用性玩具通便 親自解構「一用即屙」科學原理（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

邵彥誠表示，病患忍了5天才來急診，幸好生命跡象穩定，抽血數值也都正常，沒有造成腸子壞死或阻塞。手術成功從肛門內取出異物，身上也沒有傷口。以結果論來說，是很幸運。倘若取出失敗，勢必要從腹部開腸剖肚把罐子取出，受到的傷害會比較大，術後恢復時間也比較長。

【相關圖輯】獸醫幫大象灌腸通便一秒被「瀑布」淹沒 滿臉糞便卻露出滿意笑容（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

邵彥誠也說，肛門異物無法取出屬於急症，回顧從業10年來，不少民眾使用一些奇奇怪怪的異物塞肛門尋求刺激，包括酒瓶、假陽具、電池、噴霧瓶等，嚴重可能會引發後遺症，如果物品邊緣尖銳，恐導致腸子壞死或是破裂，引發腹內嚴重感染，術後可能還需裝人工肛門。

延伸閱讀：

祝福陸國慶遭炎上！阿吉仔嗨喊「祖國」再發聲：我的根來自中國

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】