曾患肥胖症體重達90kg被嘲那隻豬　網紅激減35kg醜小鴨變天鵝爆紅

韓網紅金瑟琪（音譯）擁有姣好身材，不過她近日上節目分享減肥經驗，透露19歲時體重一度來到90公斤，因為身材被路人羞辱「看那隻豬」，她下定決心改變自己，花了1年半減了35公斤，她也公開減肥前照片，與現在的她判若兩人。



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金瑟琪從就胖，被醫生判定有兒童肥胖症，人生最胖就在19歲，她說：「我太喜歡吃飯了，三餐都要吃，而且還會趁家人睡覺的時候偷偷跑出去吃泡菜鍋，專門撈肉吃。」當她體重達到90公斤時，她聽見周圍的人竊竊私語：

「看那隻豬」

「為什麼活成這樣」



即使穿了漂亮的衣服，也會聽到有人偷偷說她大象腿，讓她非常受傷，甚至因罹患抑鬱症。

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後來她決心減肥，一開始採取極端的節食方法：

「因為體重太大，運動對膝蓋和關節不好，所以我沒有運動，沒想到基礎代謝下降，我瘦下來卻復胖了，節食和暴飲暴食的惡性循環讓我痛苦不堪。」



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經過辛苦奮戰，金瑟琪終於找到了適合自己的運動，在1年半內成功減肥35公斤，她推薦跳床有氧：

「我很容易感到無聊，但這項運動配合音樂進行，從來不覺得無聊。」



如今她和《恢復單身的男女3》成員劉賢哲結婚，過著相當愉快的幸福生活。

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