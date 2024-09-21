血型減肥｜不同血型配不同飲食+運動瘦身！O型人要重訓+高蛋白質

找到適合自己的減肥法往往能讓減肥之路更順利！美國自然療法醫師Peter J. D'Adamo博士提出「血型減肥法The Blood Type Diet」他認為，每個人的血型都和我們的性格、身體功能緊密相連，針對A型、B型、O 型、AB型四種血型提出適合的飲食模式與運動建議，一起來看看！



血型減肥法是什麼？

血型減肥法從美國自然療法醫師Peter J. D'Adamo博士著作《Eat Right for Your Type》中提出的一種飲食計劃。根據血型解釋了他開創性的飲食計劃、運動建議。 他認為我們的血型是身體內在化學反應的路線圖——每種血型處理食物、處理壓力和對抗疾病的方式都不同。基於這個理論，他為不同的血型設計了個性化的飲食和運動方案，幫助大家更有效地管理體重和保持健康。

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血型減肥法：O型⮕高蛋白質飲食 x 重訓

O型血的朋友，你們有著強大的消化系統，特別適合高蛋白質飲食。推薦食物包括肉類、海鮮，以及新鮮的蔬菜。由於O型血的人在現代精緻飲食中可能不太適應，建議採取少澱粉、高蛋白的飲食原則。在運動方面，重訓運動如HIIT、肌力訓練是很好的選擇，它們能夠幫助你們保持良好的體型。

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血型減肥法：A型⮕蔬食飲食 x 瑜珈

對於A型血的人，你們的身體更適合消化植物性的食物，像是蔬菜、水果和全穀物。運動的話，建議進行輕柔的有氧運動，如瑜伽或太極，這些運動能夠幫助你們放鬆壓力，同時保持身材。

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血型減肥法：B型⮕瘦肉、乳製品 x 輕有氧

B型血的朋友，你們消化動物性蛋白和乳製品的能力比較強。瘦肉和乳製品是你們的好朋友。適度的有氧運動像是快走、游泳、水中有氧運動、排球、網球這樣的運動項目，會讓你們的減肥之旅更加有趣。

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血型減肥法：AB型⮕均衡飲食 x 腳踏車

AB型血的人，你們的消化系統介於A型和B型之間，可以選擇一個均衡的飲食，適量攝取各種食物。運動方面，既可以選擇有氧運動，也可以進行一些靜態的運動，如騎自行車等，以保持最佳的身體狀態。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】