好強嘅小宇宙！瘋傳大馬華裔環球小姐參賽服如「聖鬥士星矢聖衣」

2024環球小姐總決賽將於今年11月16日在墨西哥城舉行，各國參賽者正為挑選「戰袍」而絞盡腦汁。



近日，馬來西亞環球小姐林雪卉公開了自己用於參賽的民族服裝，引發網友爭議。

林雪卉將代表馬來西亞參加環球小姐選美比賽。（IG@sandralimofficial）

她的參賽戰衣因酷似《聖鬥士星矢》的聖衣引起熱議。（動畫截圖）

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據馬來西亞《星報》24日報道，林雪卉（Sandra Lim）將代表該國參加今年環球小姐決賽，她用於參賽的民族服裝靈感來自馬來西亞彭亨州民間傳說中的「戰士公主」娃麗儂·紗麗（Walinong Sari）。

據大馬同名動畫短片《Walinong Sari》劇情介紹，公主Walinong Sari是錫亞蘇丹國（1722-1949）的繼承人，也是一名所向無敵的戰士，立志在出現能打敗她的人之前保持單身。

然而，她的父親接受了馬六甲皇室盤陀訶羅（Bendahara）的求婚，這令她十分沮喪，決定反抗命運、告別故土。

該動畫短片以傳統皮影戲風格呈現，曾獲2022年紐約國際短片電影節榮譽獎和最佳配樂獎。

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據馬媒報道，這套民族服裝是由大馬服裝設計師伊斯邁（Ezuwan Ismail）親自操刀設計，重約30公斤，長約177公分，將傳統工藝與現代時尚相結合，呈現出獨具匠心的服飾。

頭飾的設計靈感來源於傳統戰士頭盔，是代表力量和權威的皇冠，象征大馬女性的力量和尊嚴。

不過，大馬民眾對於這套服裝褒貶不一：有人認為「戰士公主」的設計很貼合林雪卉的個人形象，也有人認為「這套服裝不夠引人注目，無法贏得選美比賽的『最佳民族服裝』獎」，還有X網友吐槽稱「會聯想到《聖鬥士星矢》的聖衣」。

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