越慳錢生活過得越精緻？心理學4點分析「精緻省」：擺脫花錢焦慮

活出「真」精緻！現代物價越來越高，但薪水卻一直沒有漲（哭），要如何讓開銷有效達到平衡呢？



近期社會上就出現「精緻省」現象，亦即在沒必要的花費省，在生活品質上精緻，「減法生活」完全可以無痛入手，當然也不是叫大家不能買精品，小編特別整理「從心理學來看精緻省」！

4點從心理學來看精緻省（點擊放大看看）▼▼▼

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1. 擺脫花錢焦慮

自認是物欲很高的姐妹們請舉手！購物車很多待買清單的也舉手！精緻省的核心價值在於「購買需要，而不是想要」，在能力範圍內能用得起就用、負擔不起的就不逞強，減少盲目開銷之餘，也能擺脫大家對於花錢的焦慮感，進而降低物質慾望！

2. 目標實現的期待感

「小孩才做選擇，我全都要！」花錢使人快樂，但花錯錢的後悔和罪惡也成正比，將「需要」與「想要」明確劃分，並根據自己的所需進行購買的優先順序，讓日常開銷的花費目標化，在完成目標的過程會提升期待感，達到目標時的自我實現，情緒上會更加有感！

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3. 滿足心理需要

省小錢花大錢！？「低價」不一定最好，「高價」也不一定是好貨，比起購買平價的省錢感、追求名牌的自負感，姐妹們需要在意的是心理層面的需求，東西的價值不是價格和成本，而是背後帶來的滿足，情緒上也較不會陷入不安與焦慮！

4. 提升審美需求

對美好事物欣賞，美的需求與人的「自我形象」息息相關，不管是自己還是他人的眼光，當生活品質上達到精緻昇華時，可以拋開對於雜亂的負面情緒、對於擁擠的不適感，適當的精緻、恰到好處的留白，在日常中提升審美的需求，重點是還可以減少踩到地雷商品的情況！（笑）

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以上就是「從心理學來看精緻省」，花錢要花在刀口上，姐妹們還等什麼，「減法生活的斷捨離」就從現在開始！

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】