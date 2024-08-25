如果姓名的筆劃少，寫起來就會比較方便，然而只有一劃的名字卻讓大家一頭霧水。



有網友分享，一名男孩姓秦名「丶」，全班沒人會唸，還以為是頓號。

男孩姓秦「名字是符號」只有1劃中文老師也不懂 說文解字有記載（01製圖）

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搜狐網一名博主「跳跳媽媽談教育」分享，浙江有一位姓秦名「丶」的男孩，剛到學校時全班都不會唸他的名字，連老師也不知道讀音，還以為是頓號，或是寫歪的「一」字。

網友們紛紛笑稱他是「頓號男孩」，也直呼男孩的家長中文造詣精深，取了一個大家都不會唸的生僻字。

到底「丶」該怎麼唸？根據《粵音資料集叢》，「丶」的粵音是「zyu2」（同主），而根據《重編國語辭典修訂本》台灣學術網路第六版，「丶」的普通話發音是「zhǔ」。

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其意涵確實是「讀書時斷句的符號」，《說文解字．丶部》就指出：

丶，有所絕止，丶而識之也。

「丶」這個罕見的名字立刻引發眾多網友熱烈討論：

「孩子長大以後，怕是連中文老師都不知道怎麼喊他」

「這也能唸成一個字？」

「這竟然也是一個字，看完算是長知識了」



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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】