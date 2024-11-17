面試考題五花八門，除了專業知識，邏輯思考能力也成為企業徵才的重點。



近日，大陸網路上流傳一則面試趣事，某公司面試官出了一道看似簡單卻引人深思的問題：「百米賽跑時，你超過第2名，那你是第幾名？」

結果求職者的答案超乎想像，讓面試官們全笑翻了！

面試難題｜「賽跑超過第2名變第幾名？」 她這樣答遭面試官嘲笑（01製圖）

以為很簡單卻慘遭嘲笑 點圖放大看看應徵者們的答案與結果：

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近日，一名大陸網友分享某家公司在徵才過程中，面試官提出了一道腦筋急轉彎的題目：

百米賽跑時，你超過了第2名，那你是第幾名？

第一位女性求職者聽完後毫不猶豫地說：

這題目很簡單啊，我超過第2名，當然就是第1名了！

直率的回答讓現場的面試官忍不住笑了出來。

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你又會如何回答？點圖放大看看最終獲取錄者的答案：

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然而，另一位男性求職者則給出了截然不同的答案，他仔細思考後表示：

雖然我超過了第2名，但前面還有一位跑得比我快的選手，所以我是第2名。

面試官們聽完後點了點頭，對這位男子的邏輯思考能力相當滿意，並決定錄取他。

此貼文曝光後也有網友表示：

「面試官的提問很有創意，可以考察求職者的反應能力和思維敏捷度」

「面試官的提問很奇葩，根本就是在刁難求職者」



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如果是你會怎麼回應？其他求職者這樣答秒被淘汰（點圖放大閱讀）：

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