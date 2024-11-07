在當今職場競爭激烈的環境中，企業面試的方式也非常多變。



越來越多的公司開始在面試過程中加入一些奇特的問題，希望能測試求職者的臨場反應力和創新思維，而不僅僅是專業知識和技能。

面試難題｜被問「圓周率無限循環，倒背要多久？」這樣答當場錄取（01製圖）

你又會如何回答？點圖放大看看最終獲取錄者的答案：

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據《新浪網》報道，某公司在一場面試中，出了一道有趣的考題：「倒背圓周率，你需要多久？」

這道題目令兩位求職者束手無策，然而另一位新鮮人靈機一動，僅花了2秒鐘，就讓面試官當場決定錄取。

該公司在招募過程中，首先對10多位求職者進行了履歷、專業技能及工作經驗的篩選，最終挑選出3位優秀人選進入最後一輪面試。

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如果是你會怎麼回應？其他求職者這樣答秒被淘汰（點圖放大閱讀）：

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面試官認為這3人能力不分上下，於是提出了一道考題：

圓周率無限循環，倒背要多久？

第一位求職者表示無法完成這項挑戰，認為即使是正著背圓周率也非常困難。

第二位求職者則反問面試官：

你能背到多少位數？不用這樣浪費時間吧！

最後，有位新鮮人以其幽默和機智，回答「率周圓」三個字，贏得了面試官的青睞，認為他有傑出的臨機應變能力，因此迅速獲得錄取通知。

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點圖放大看看3位求職者的回答及結果：

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：面試被問「圓周率無限循環，倒背要多久？」他只花2秒回答當場錄取】