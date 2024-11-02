面試題目｜被問「什麼東西愈生氣愈大？」女求職者羞吐2字獲取錄
撰文：聯合新聞網
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面試時，許多主管會測試求職者的反應能力。
近日中國內地一名女子被面試官問到：「什麼東西愈生氣愈大？」
她不疾不徐回答2字，最後成功擊敗其他競爭者，脫穎而出。
如果是你會怎麼回應？其他求職者這樣答秒被淘汰（點圖放大閱讀）：
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據內地網站《壹讀》報道，這名應屆女畢業生當時與另外兩位求職者共同面試。
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面試官先是要求他們自我介紹，隨後提出了問題：
什麼東西愈生氣愈大？
讓3人瞬間愣住。
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點圖放大看看3位求職者的回答及結果：
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第一名求職者思考片刻後表示：
不好意思，我想不出答案，可以問一些與工作相關的問題嗎？
面試官對此不滿，便當場淘汰對方。接著，第二位求職者回答：
應該是胸部吧！生氣時會起伏變大。
這個回答同樣令面試官感到不滿意。
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千萬別說這2個原因？網民建議這樣回答（點圖放大閱讀）：
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輪到最後一位求職者、也就是應屆女畢業生時，她害羞地笑說：
是脾氣，愈生氣愈大。
不僅展現了敏捷思維，幽默與靈活反應也令面試官會心一笑，最終成功被取錄。
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如果是你又會怎樣回答？看看獲錄取者的答案（點圖放大閱讀）：
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