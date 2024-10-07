超狂「越野滑板車」如單人坦克　能走泥路雪地　藏本田200cc引擎

這些年，人類在坐騎上沒少下功夫，即使買不起4個輪子的，代步車、電單車、登山車，再不濟也能開著我心愛的綿羊仔。但你知道嗎？加拿大人出遊已經是next level了！



DTV Shredder，他們管這叫履帶越野滑板車。

滑……板……車？是的，你沒看錯，這重金屬死亡​​感，這鋼鐵履帶，叫它單人坦克車更為貼切。

加拿大越野滑板車DTV Shredde（dtvmotorcorp.com）

加拿大越野滑板車DTV Shredde（dtvmotorcorp.com）

加拿大越野滑板車DTV Shredde（dtvmotorcorp.com）

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普通滑板車只能走水泥地和柏油路，加拿大人的滑板車既能翻山越嶺，又能雪地遠行，沙灘上衝浪更是不在話下，甚至還能來個秋名山漂移。

看著笨重，但也能靈活駕駛，旋轉跳躍。

DTV Shredder的內部「心臟」是一輛15匹馬力的本田200cc發動，能裝載1200磅（約544公斤）的重物，可以爬上40度的山坡，最高時速可達48km，比拖拉機快！

它的用途和拖拉機也有著異曲同工之妙，除了民用還能用於軍事，由於重心較低，讓它成為偵察、救援、移動監控和醫療疏散任務的理想工具，可以用於單兵作戰和傷兵搬運。就是說，這戰爭是發生在非洲嗎？還指望單兵作戰……

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能把自行車變電動單車的PikaBoost 2（kickstarter.com）

還能靠踩踏騎行充電 續航力達96公里 點圖放大了解更多：

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別的不說，作為一個單人座駕而言，它是真的很酷。

別看這玩意兒看起來很危險，實際上安全性和駕駛性都很好，獨特的無極變速器系統保證它在行駛過程中的安全性，高速行駛狀態下轉向會自動放緩，避免轉彎事故。

封閉式防水設計，在戶外「野」完回家，用水一沖就跟新的一樣。

操縱方式也很簡單，透過身體左右傾斜就能控制車身方向。

不得不說，真的太酷了，想想開它去上班回頭率會多高！

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