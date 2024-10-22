參加歐洲旅行團　上飛機才知「9成團員自費升級商務艙」原地驚呆

參加旅行社舉辦的歐洲團，通常價格都不便宜。



一名女網友分享，近期報名台灣某旅行社的挪威團，登機時發現全團23人，竟然只有自己和老公搭乘經濟艙，有2人搭乘豪華經濟艙，剩下19人全部加價升等商務艙，讓她相當驚訝。

貼文一出後，引起廣大網友熱議。

參加歐洲旅行團 搭飛機才知「9成團員自費升級商務艙」原地驚呆（01製圖）

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這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期報名某旅行社的挪威團，發現整團23人只有自己和老公搭旅行社安排的經濟艙，有2人升級到豪華經濟艙，剩餘19人竟然花費至少13萬以上的價格「升級商務艙」，讓她當場驚呆。

貼文一出後，不少網友都直言很正常，紛紛表示：

「之前參加過他們的蜜月團，所有人去Outlet都在搬名牌包，只有我和先生去逛運動用品」

「蜜月跟過他們的團，真的很頂，除了新婚夫妻以外，其他團員都很有錢」

「遇過醫生一家4口升等商務艙，估算全家團費就要近百萬元台幣」

「看到團員70歲老夫妻買了2個200萬台幣的名牌包，還讓精品店送到酒店，才知道台灣有錢人真的很多」



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此外，還有網友分享自身經驗，指出：

我跟過他們家南法團，比你還窮，我直接只參加行程，準時到尼斯機場跟團員會合，機票自己都訂來回最划算，要轉機的阿提哈德經濟艙跟法國國內巴黎飛尼斯廉航，後面還能留下來多玩幾天我換去義大利自助，團費扣掉機票我記得七萬還是九萬台幣，但是我在跟團行程最後一天在愛馬仕總店買到柏金包，而且沒配貨，他們都超羨慕我，窮遊省下來買了個包，還好有準備銀彈，哈哈哈。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】