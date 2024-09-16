啦啦隊「元老級火辣女神」離巢　曾捱過疫情　900字感性長文告別

福爾摩沙夢想家啦啦隊元老成員艾莉莎（莎莎）近日正式宣布離開效力4年的夢想家，並將加入中信啦啦隊。



艾莉莎於PLG聯盟成立的首年加入Formosasexy啦啦隊，並隨著球隊一路成長，成為啦啦隊中的核心成員。

她在個人IG上分享了這4年的經歷，充滿回憶與感恩。

福爾摩沙夢想家啦啦隊元老成員艾莉莎（莎莎）（IG@alisa05_05）

福爾摩沙夢想家啦啦隊元老成員艾莉莎（莎莎）（IG@alisa05_05）

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艾莉莎回憶道，從2020年11月首次參加Formosasexy的徵選，到隨後參與PLG賽事，這段旅程伴隨著她整個大學生活。

她談到最初加入啦啦隊的緊張與不安，但隨著時間的推移，逐漸與隊員們建立起深厚的情誼。無論是賽前的排練，還是球場上的熱血吶喊，這些點滴都成為她最珍貴的回憶。

在過去4年中，艾莉莎與夢想家啦啦隊共同經歷了疫情期間的挑戰，也見證了球隊的成長和榮耀，甚至奪得PLG年度最佳啦啦隊的殊榮。

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有網友在PTT貼出照片和影片，畫面中的這名啦啦隊正妹穿著緊身的白色短袖上衣，隨著場邊比賽的進行，頻頻拿著加油棒手舞足蹈地揮舞著，但也因為傲人的身材吸引了眾人的目光。（PTT）

有網友在PTT貼出照片和影片，畫面中的這名啦啦隊正妹穿著緊身的白色短袖上衣，隨著場邊比賽的進行，頻頻拿著加油棒手舞足蹈地揮舞著，但也因為傲人的身材吸引了眾人的目光。（PTT）

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她感謝隊長和隊員們的支持，並感恩球隊和工作人員對她的照顧，稱這段時間是她人生中最難忘的時光。

隨著大學畢業，艾莉莎也考慮到個人的職業發展，她在感性告別時提到：「畢業後成為社會新鮮人，未來的工作壓力讓我不得不做出這個艱難的選擇。」

艾莉莎貼出約900字的感性告別信（IG@alisa05_05）

艾莉莎貼出約900字的感性告別信（IG@alisa05_05）

儘管依依不捨，她還是決定與夢想家啦啦隊告別，並前往新的挑戰。艾莉莎最後向夢想家球團及粉絲們表達深深的感謝，並表示未來即使離開啦啦隊，仍會保持聯繫，期待在其他舞台上再次相見。

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