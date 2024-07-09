支付寶「到帳」聲優竟是這台灣辣妹　首次曝光網民激動：超美的！

第七屆「海峽青年發展論壇」8日在浙江杭州舉行開幕式，大陸支付寶到帳御用「聲優」首次曝光。



來自台灣的陳牧晴2014年交大研究所畢業，第一志願就是進入阿里巴巴集團工作，之後因溫柔的聲音被大陸主管相中，開啟「到帳」語音之路，全大陸至少有9億人天天聽她聲音。

大陸有9億人每天使用電子支付，天天聽陳牧晴「到帳」聲音。（IG@goodmoodtarot）

大陸有9億人每天使用電子支付，天天聽陳牧晴「到帳」聲音。（IG@goodmoodtarot）

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如今陳牧晴在陸發展邁入第10年，去年剛成為兩岸婚姻一份子，她也鼓勵後輩有興趣真的可以到大陸闖一闖，非常歡迎來投履歷。

今年邁入第7年「海峽青年發展論壇」8日在杭州登場，兩岸有800多人參與活動，主要來自兩岸青年學子。大會論壇特地邀請多位在大陸發展的台灣青年，分享自己生活、工作點滴。

「支付寶到帳500萬、支付寶到帳1億」，台青陳牧晴聲音一出現，台下所有人超級激動，互相詢問：「真的是她！原來這個聲音就是她！超美的！」如此熟悉支付寶「到帳」語音，全大陸9億人天天都會聽到，如今本尊卻是第一次見到。

【同場加映】台灣最美的風景是人！車禍後「低胸緊身裙」辣妹下車指揮交通爆紅

【同場加映】台灣最美的風景是人！車禍後「低胸緊身裙」辣妹下車指揮交通爆紅（記者爆料網）

台灣高速公路2號發生一宗車禍，私家車疑似輾壓到砂石翻覆，導致車上兩人受傷。此時，一名女子穿著平口低胸、開高衩的緊身洋裝下車指揮交通，在網絡上立即爆紅。（記者爆料網）

台灣高速公路2號發生一宗車禍，私家車疑似輾壓到砂石翻覆，導致車上兩人受傷。此時，一名女子穿著平口低胸、開高衩的緊身洋裝下車指揮交通，在網絡上立即爆紅。（記者爆料網）

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來自台灣台北市陳牧晴，目前是阿里巴巴國際數字商業集團人才發展專家。接受台媒受訪時分享，回憶2014年在交大讀研究所，人生工作目標十分明確，前進大陸互聯網公司實習，第一志願就是杭州阿里巴巴集團。

大陸有9億人每天使用電子支付，天天聽陳牧晴「到帳」聲音。（ETtoday授權使用）

王牧晴看好支付寶後續發展以及大陸電商藍海，面試前，在網上搜遍阿里巴巴和其他大型公司應徵題目，請教很多阿里的前輩，最終從300多位競爭者中，脫穎而出。

「十分幸運，我在2014年是第一屆港澳台實習生，現在變成在阿里工作快10年的員工。」陳牧晴也分享，「我現在也培養很多實習生，職場轉變非常大，自己也很有成就感，也做了很多APP」。

當初還是實習生的陳牧晴，親自設計一款支付寶延伸商品「親密付」，可以幫親友付錢的功能，當時阿里巴巴沒有這樣服務，但是她做到了。

優秀的工作能力馬上被主管看見，讓她參與支付寶開發項目，把核心機會給菜鳥新人，也讓王牧晴倍感驚喜。

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顏值與能力同樣100分的陳牧晴，目前是「螞蟻金服」的設計師，也是支付寶到帳的「御用聲優」。

當年軟糯又溫柔的聲音被主管相中，當時AI功能不普及，必須扎扎實實的錄音，過程十分繁瑣辛苦。

陳牧晴記得自己整整錄製100個小時，讓語音機器人模仿她不同的情緒，腳本還是散的。比如先讀誦一段新聞聯播，下一段變社會案件，之後又變成言情小說「哥哥是你嗎？」，文本沒有連續性，必須抓到不同情緒與聲音。

「我錄0、1、2、3、4各種數字，真的是最痛苦，到底是要唸250元（捲舌），還是唸250元（平音），每一個數字在不同的場合，為了更貼近真人，三聲還是二聲，經常揣摩。甚至去菜市場像瘋子一樣大喊，希望在吵雜地方也要讓大家都聽得懂、聽得見。」陳牧晴說。

錄製上百次之後，最終從支付寶「收帳」改成「到帳」這個版本，果然這個聲音一出現，聚焦所有人聽覺注意力。回憶自己菜鳥時期完成超級任務，陳牧晴覺得十分欣慰，在阿里巴巴良性競爭下，與優秀同事一起共事，成長也特別快，都是自己寶貴生經歷。

「請面向屏幕，開始刷臉」，現在全大陸9億人付帳後不只天天聽她聲音，甚至還得聽她指令刷臉付帳，陳牧晴開玩笑的說：「覺得特別爽！」

「即使是偏鄉，或是新疆烏魯木齊一個菜市場，都會有朋友跟他說，陳牧晴！大街小巷都是妳的聲音！有位老奶奶聽到你聲音一直笑，讓我感受特別驕傲。」陳牧晴表示。

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面對記者詢問是否單身？陳牧晴大方分享自己戀愛史，到大陸工作第七年，因自己髮型師介紹才認識現在的先生，來自浙江寧波，兩人交往3年後，於2023年舉行婚禮。

她也分享，剛開始朋友建議多認識一點浙江本地朋友，後來被現在的先生打動，因為一個人不會去走走玩玩，兩個人可以作伴，一起去遊山玩水。「如今我們結婚也兩年，在杭州安家，生活很安逸幸福，先生也很支持我的事業，知道我喜歡做這份人才培養的工作。」

談及現在兩岸局勢儘管不穩定，陳牧晴鼓勵所有台灣年輕人，如果只是看媒體報導視角肯定不一樣，歡迎大家把履歷投到阿里巴巴或其他公司大廠，希望更多的年輕人能夠借實習的機會到大陸看看。她始終相信「眼見為憑」的最真實。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】