2025染髮趨勢「這髮色」趙露思同款　不用漂、黑髮直染顯白又好睇

人們常說「換髮如換人」，只要選對髮色，不用大幅改造也能讓整個人焕然一新！



今年秋冬，灰棕色系成為髮色的人氣首選，其中在小紅書上爆紅的「榛果灰棕」更是美到話題不斷、熱度居高不下。以下為你深度解析這款髮色的爆紅原因，想要換髮色的你選這款絕對不會出錯！

2025最新染髮髮色趨勢，趙露思同款榛果灰棕大熱，5個優點告訴你為何必定要染！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2025染髮趨勢髮色榛果灰棕（小紅書@文昊.；01製圖）

+ 10

2025染髮髮色趨勢

榛果灰棕，誰染誰美！

榛果灰棕在小紅書已經紅了一段時間，這款帶有淡淡開心果綠色調的柔霧灰棕色，特別適合秋冬，並預計將一路流行到2025年！

榛果灰棕5大特色優勢

1. 不易發黃，髮色持久且越洗越美

很多髮色在剛染完時好看，但洗不到半個月或一個月就開始掉色，甚至會變得乾燥發黃。而榛果灰棕的獨特之處在於它的持色度極高，淡淡的開心果綠色調讓掉色後不會呈現黃橘色。

許多網友表示，染完約一個月會逐漸轉變為更襯膚色的「青木灰棕色」，兩個月後則會變成清新柔和的「奶茶灰棕色」，堪稱越洗越美，即使髮根長出來也不影響，完全是布甸頭的完美解方。

2. 不用漂髮，黑髮也能輕鬆駕馭

不需要漂髮，黑髮直接染也能達到柔霧灰棕的效果。黑髮染出來的效果偏向茶棕色；有染髮基底的髮色則呈現出冷灰棕的美感；而有漂過的髮色則會染出更淺、更淡的灰棕，帶有濾鏡般的灰色調層次，冷調的質感更顯突出。

3. 超顯白，尤其適合偏黃肌膚

這款髮色自帶冷霧濾鏡效果，不僅使髮色顯得柔和，也讓膚色更顯透明感。對於白皙膚色的女生來說尤為襯托膚色；而膚色稍暗沉的人染後則會增添一層透明感，顯得皮膚白皙又透亮，即使素顏出門也能顯得清新自然。

同場加映：韓國髮型師講解 最新秋冬4款棕色系染髮趨勢 細霧摩卡低調高級（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

4. 不同光線下各有魅力

榛果灰棕在不同光線下呈現出多樣美感：在室內光下顯得冷調又精緻，帶出沉靜的質感；而在陽光照射下，髮色則會帶點溫暖的光澤，有如泰迪熊的毛色般柔和可愛，隨時展現不同風格。

5. 趙露思同款髮色，時尚指標別錯過

趙露思向來是髮型界的行走範本，只要換髮色總能掀起跟風潮。這款榛果灰棕髮色露思也曾染過，那奶綠棕的色調搭配雲朵般蓬鬆的捲髮，真的是美到令人心動！

總結來說，榛果灰棕髮色不僅具備高顯白、不易褪色的優點，還能在不同光線中變換出層次美感，是秋冬不可錯過的髮色趨勢。如果你也想在新季節來點變化，不妨一試這款榛果灰棕，讓整個人煥然一新吧！

同場加映：韓星染髮背後護髮秘密 3大免沖洗髮油推介 張員瑛、Karina同款（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

延伸閱讀：

小腿粗怎麼挑薄底鞋？時尚部落客都在用的3個薄底鞋挑選秘訣，穿出顯瘦大長腿！

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】