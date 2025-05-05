一名台灣女網友PO文透露，爸爸某天要去她家拿前陣子借放的東西。



由於家裡有裝寵物監視器，爸爸抵達後APP也跳出通知，沒想到卻發現爸爸蓋住鏡頭，接著聽見一對母子的聲音，孩子甚至還說「要給爸爸親一下」，讓原PO超崩潰：

這女人的聲音我再熟悉不過了！

貼文曝光後，立刻掀起熱議。

看寵物監視器意外發現「爸爸外遇生子」 女網友一聽小三聲音崩潰（01製圖）

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一名女網友在Dcard心情版以「從沒想過八點檔的劇情會發生在我身上」為題發文寫道，當時她一人在外面住，某天在上班時接到爸爸電話，說要去拿前陣子寄放在原PO家的東西，由於家裡有養寵物，所以客廳裡有一台寵物監視器，只要感應到有人進入家中，APP就會通知。

原PO指出，當時APP跳出通知，於是她就順手把監視器打開看了一下：

沒想到看到爸爸鬼鬼祟祟的試圖想把監視器遮住，最後直接用帽子把監視器整個蓋住，我爸不知道這監視器是能收音的，此時我覺得應該要發生什麼事了，於是用聽的繼續下去。

原PO聽了一陣子後，突然聽到一個女人和小孩的聲音：

此時此刻我倒抽一口氣，這女人的聲音我再熟悉不過了，是已經我家公司工作了10年以上的一位姊姊，小孩聽起來是女孩子的聲音，約3、4歲。

原PO表示，當時腦袋還處在一片混亂時，就聽到爸爸開口說：「要跟媽媽回家了，過來給爸爸親一下！」隨後小孩也回應：「我要給爸爸親一下。」原PO聽完相當震驚：

好……看來我最害怕的事情發生了，這個姊姊居然生了我爸的私生子？

原PO透露，後來才回想起4、5年前，這位員工姊姊有一陣子上班看起來整個人相當憔悴，後來就離職消失了：「現在想想一切都對起來了。」

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原PO苦惱詢問網友，若是大家遇到這種事情會選擇怎麼做？要跟哥哥姊姊討論還是跟爸爸攤牌？「我怕媽媽知道這件事會無法承受，加上媽媽身體也不太好，希望大家給點建議，真的沒有想過有一天會發生這種事情。」

貼文一出引發熱議，網友紛紛給出建議：

「先顧好財產」

「怕媽媽承受不住就不要跟媽媽講了吧，但是可以跟爸爸攤牌」

「我爸也有私生女我媽也知道，這是他們大人的問題」

「如果哥哥姐姐的個性，不是那種魯莽衝動的，那可以跟他們討論」

「說不定雙方心裡有底都不願說破，勸即使是父母家人，不是當事人最好別插手」

「建議直接跟你老媽說，還是你也會希望自己小孩瞞著自己老婆外遇的事？」



不過也有不少網友懷疑文章的真實性：

「寵物監視器的業配文」

「創作文？」

「超瞎，外遇為什麼要在女兒的房子裡見面」



對此，原PO也無奈回應：「如果可以我還真希望是創作文或業配，可惜就是發生在我身上了。」

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