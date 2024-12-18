周杰倫演唱會｜爸媽年代的周董是誰？最多網民提2位樂壇天花版

周杰倫是第一個在臺北大巨蛋舉辦演唱會的歌手，一名台灣網民表示，周杰倫絕對是現今華語歌壇的天花板、偶像的偶像，但他相當好奇，爸媽那輩的「周杰倫」是誰？貼文一出後，引起廣大網民熱議。



周杰倫是第一個在大巨蛋舉辦演唱會的歌手。（IG@jaychou）

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這名台灣網民在PTT以「爸媽年代的周杰倫是誰？」為題，指出周杰倫絕對是現今華語歌壇的天花板，再稱霸個10幾年也不是問題，但也相當好奇爸媽那輩的「周杰倫」是誰？他則是點名張雨生、張學友和王傑。

原PO點名張雨生、張學友和王傑。（視覺中國）

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貼文一出後，最多網民點名羅大佑和李宗盛，紛紛表示：

「羅大佑吧！我爸說他以前聽羅大佑唱歌，都聽不出來歌詞咬字，現在聽周杰倫也是走這個風格」

「女的就蘇芮，男的就羅大佑」

「羅大佑，再來是李宗盛」

「早一點就費玉清、羅大佑」

「王傑，更早就羅大佑」

「李宗盛是華語音樂教父，成就和周杰倫差不多」

「李宗盛才是華語音樂教父」

「李宗盛才有在創作吧」。



李宗盛被視為華語音樂教父。（視覺中國）

羅大佑。（視覺中國）

此外，也有不少網民點名自己心中的偶像：

「可能是陳綺貞or張震嶽吧」

「鳳飛飛、鄧麗君」

「江蕙」

「二姐（江蕙）紅很多年，一直拿獎」

「當年唱片業還是靠鳳飛飛、鄧麗君、劉文正、高凌風這些人在撐」

「林強、鄭智化、王傑、張雨生」。



陳綺貞。（視覺中國）

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