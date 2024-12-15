資深藝人爆「無家教後輩耍大牌」搭車搶位還「寸」前輩　網猜是她

女星黃小柔和Vicky上小S《小姐不熙娣》，控訴有後輩坐了Vicky的高鐵對號位置不讓座還滑手機冷回「那邊還有空位」，態度讓Vicky當場怨「現在的小孩怎麼這麼沒禮貌」，因關鍵「流量很大」，加上小S反應，讓網友辦案瘋猜是之前一起上《綜藝玩很大》的林襄和林穎樂。



14日黃小柔和陳為民、綠茶出席她首次擔任監製及編劇的短劇《網紅崛起》媒體探班，被問是否在講林襄，黃小柔全說了！強調：

不管網紅或是在哪一圈希望大家還是秉持著要有禮貌、要有家教。

黃小柔爆料晚輩霸佔座位，不禮讓給Vicky坐。（翻攝自小姐不熙娣YT頻道）

對於後輩身份，黃小柔表示「其實不用我們講，就是說一講出名字，大家也不會覺得很訝異啊」。（TVBS新聞網授權使用）

網友點名林襄和林穎樂，黃小柔被問到是否真的是這2人，她直說「要問Vicky姐」，沒否認指控。（TVBS新聞網授權使用）

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黃小柔有次和Vicky一同出外景，一上高鐵發現對號的位置被後輩坐走，Vicky當場告知「那是我的位置」，豈料對方邊滑手機冷看她一眼後，不屑神情說：

那邊還有空位呀！

一番態度連小S聽聞後都覺得「是家教和禮貌的問題」。

事後網友點名林襄和林穎樂，黃小柔今被問到是否真的是這2人？她直說：

要問Vicky姐！

沒否認指控。

黃小柔接著說，是誰不重要，希望大家還是秉持著要有禮貌、家教：

不然其實不用我們講，就是說一講出名字，大家也不會覺得很訝異啊！

黃小柔替Vicky抱不平，「Vicky姐非常非常不舒服啦，我們在旁邊是會覺得有點訝異」，接著問一旁網紅老闆：「是不是你們網紅居然都這麽沒禮貌？」

她事後也未再遇到她們，「在因為就不同圈啊，每天都是相夫教子然後現在兼職當編劇。」而綠茶前陣子錄製《女孩好野》正巧才和啦啦隊女孩們一同錄影，有覺得她們沒禮貌嗎？綠茶幫忙緩頰坦言：「錄影的過程中沒有，我們看到長輩會去打招呼，但現在小朋友可能不認識我們，會想說要打招呼嗎？」對方錄影時也都有向他打招呼。

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