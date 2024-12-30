面試難題｜被問「母雞1周下5顆蛋1個月有幾顆？」　你會怎麼答？

轉職者在面試時總會擔心面試官出艱難考題，甚至奇葩問題，而公司徵才則希望藉此，考驗求職者的臨機應變能力。



中國大陸一間公司的面試官，就出了一道考題詢問：「母雞一周能下5顆蛋，一個月會有多少蛋？」有求職者秒回答20顆，結果被淘汰。但一名剛畢業社會新鮮人的回答，卻讓他最後被錄取。

面試難題：母雞1周能下5顆蛋 那1個月有幾顆蛋？（01製圖）

有人答「20顆」結果是……（點圖放大閱讀）：

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有一名博主在網路上分享，中國大陸一間公司在3人的團體面試中，在了解3人的專業能力後，出了一道考題考驗他們的臨場反應，面試官問：

母雞一周能下5顆蛋，一個月共有多少顆蛋？

沒想到第一位求職者當場笑了出來，讓面試官感到相當不悅，因此沒給他回答的機會。

輪到第二位求職者，他則以一個月有4周來計算，因為母雞一周下5顆蛋，一個月就會有20顆蛋，面試官聽了「20顆」的答案之後笑著點點頭，並未多言。

最後輪到第三位大學剛畢業的社會新鮮人，則回答：

沒有標準答案。

他隨後解釋，有可能是20顆蛋，也可能只有5顆蛋，如果這隻雞死了，說不定連5顆蛋都沒有。這樣的答案最後獲得面試官肯定，認為他的思路相當靈活、邏輯清晰，最後決定錄取他。

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女面試官直言無標準答案 除考臨場反應也測試EQ 點圖放大閱讀：

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