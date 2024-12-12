現在的面試除了要靠實力，更考驗求職者的臨場應變能力。



一名大陸博主《趣談職場》近日分享，有家世界500強企業在招聘銷售實習生時，一位30歲的美女面試官選出3名最優秀的求職者進入第二輪面試，卻出了一個令人傻眼的問題：「張飛的母親姓什麼？」

3位求職者的回答各有不同，但只有一人以機智的答案成功獲得錄取。

面試難題｜巨企求職竟被問「張飛母親姓什麼」 獲取錄者答案曝光（01製圖）

女面試官直言無標準答案 除考臨場反應也測試EQ 點圖放大閱讀：

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據《趣談職場》表示，第一位求職者聽到問題後相當氣憤，直言：「考官，拜託尊重下我們吧，出這種白痴問題有意義嗎？」沒想到面試官立刻回應：「你覺得這題目跟工作沒有關係嗎？那你可以走了，公司不需要這樣的人。」

而第二位帥哥求職者則回答：「我有位朋友就叫張飛，他母親姓陳，這回答算對嗎？」美女面試官只是微笑說：「小伙子，挺有創意的答案。」

最後輪到第三位大專畢業的社會新鮮人，他仔細思考後回答：「我知道，張飛的母親其實姓吳，因為無事生非（吳氏生飛）！」這個妙答立刻逗笑了美女面試官，她對他豎起大拇指讚賞，經過考慮後決定錄取這名求職者。

事後面試官表示，這道題目其實沒有標準答案，主要是在考驗求職者面對問題時的反應，以及展現的情商與智慧。這個看似無厘頭的題目，其實是在考驗求職者的臨場反應與情商，若能以機智、幽默的方式化解，反而能讓面試官留下深刻印象。

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求職者「用2步驟」成功獲取錄 點圖放大看圖解答案：

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另一求職者答對也沒用 如何展現創意成關鍵 點圖放大看看獲取錄者的回答：

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